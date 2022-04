Hirschvogel investiert 27 Millionen Euro am Standort Schongau

Bei Hirschvogel in Schongau haben die Bauarbeiten für eine weitere Produktionshalle begonnen. © Hirschvogel Holding

Schongau – Die Hirschvogel Group fertigt Stahl- und Aluminiumkomponenten schwerpunktmäßig für die Automobilindustrie. Das unabhängige Familienunternehmen möchte die Chancen der Mobilitätswende nutzen und sich auch im Bereich E-Mobilität als starker Partner positionieren. Eine wichtige Produktgruppe sind dabei Rotorwellen für Elektroantriebe. Dafür investiert das Unternehmen an ihrem Standort in Schongau nun 27 Millionen Euro.

Um die steigende Kundennachfrage in Sachen E-Mobilität schnellstmöglich bedienen zu können, investiert Hirschvogel kurzfristig sieben Millionen Euro in den Bau einer weiteren Produktionshalle am Standort Schongau sowie 20 Millionen Euro in neueste Technologie für eine prozess- und materialflussorientierte Fertigung. Die Bauarbeiten für Halle 10 bei der Hirschvogel Komponenten GmbH haben bereits begonnen. Der Produktionsstart ist für das zweite Quartal 2023 geplant.



„Um hochkomplexe Komponenten wie Rotorwellen kundenspezifisch und in Großserie fertigen zu können, ist eine hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz erforderlich. Hier in Schongau haben wir sie“, sagt Oliver Maurer, der die Hirschvogel-Werke in Denklingen und Schongau leitet. „Es ist daher konsequent, dass wir den Standort stärken, ausbauen und damit zusätzliche, nachhaltige Arbeitsplätze in der Region schaffen.“