Historischer Markt in Schongau: Große Zuversicht fürs Mittelalter-Spektakel

Von: Rasso Schorer

Teilen

Historischer Markt zurück am Volksfestplatz in Schongau: Die Chancen, dass es vom 5. bis 15. August klappt, stehen gut. © Schongauer Sommer

Schongau – Zwei Jahre lang steckten heiß herbeigesehnte Veranstaltungen in der Corona-Zwangspause, der Historische Markt bildete da keine Ausnahme. Jetzt, wo die Passionsspiele in Oberammergau laufen und die Beteuerungen stehen, die Münchener Wiesn wieder stattfinden zu lassen, ist auch Organisator Manfred Wodarczyk guten Mutes, dass seine Vorbereitungen vom 5. bis 15. August fruchten werden.

Auf dem Volksfestplatz, wo die Luft zirkulieren kann, schart er Fieranten, Gastronomen, Handwerker, Gaukler, Musik- und Lagerlebengruppen wieder um sich. Manche haben sich im Lauf der letzten beiden Jahre allerdings auch zurückgezogen, zum Beispiel die Band Furunkulus.



Ein Programm zusammenzustellen werde so nicht einfacher, doch Wodarczyk ist zufrieden: Auf zwei Bühnen spielen beispielsweise die Feuervögel, Weltenkrieger oder The Sandsacks. Seit längerer Zeit ist unter den Gauklern wieder eine Seiltanztruppe vertreten.



Wichtig ist dem Organisator das alte Handwerk: Drehleierwerkstatt, Seegrasschuster, Filzer, Flechter, Seifensieder, Brettchenweber sind unter anderem dabei und auch bei den zehn Lagerlebengruppen hat das Handwerk Gewicht. „Da sind Sachen dabei, die sieht man so schon lange nimmer“, freut sich Wodarczyk.



In weiten Teilen hat er das Programm festgezurrt, an einigen Details arbeitet er noch. Ohne Eintritt wird es in diesem Jahr aber nicht gehen. Seit längerer Zeit angekündigt, ist es 2022 so weit.

Steigende Kosten: Eintritt beim Historischen Markt notwendig

Denn die Kosten galoppieren, schildert Wodarczyk. Der Entwicklung, dass vieles teurer wird, kann sich auch der Verein Historischer Sommer nicht entziehen. „Strom, Wasser, die großen Schirme, das Personal, die Musikgruppen, die Schausteller“, zählt er auf und beziffert den finanziellen Aufwand auf rund 125.000 Euro – kein unbeträchtliches Risiko.

Dafür, dem zu begegnen, habe es zwei Möglichkeiten gegeben: Die Verzehrpreise an- oder einen Eintrittspreis zu erheben. Die familienfreundlichere Wahl sei da der Wegezoll gewesen.



Fünf Euro kostet die Tageskarte nun für alle ab 16 Jahren. Die Dauerkarte, die zum Eintritt an allen elf Tagen berechtigt, gibt es für 15 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen nichts. Wer am 5. beziehungsweise zwischen dem 8. und 12. August zwischen 11.30 und 14 Uhr in den Gastrobereich will, hat ebenfalls keinen Eintritt zu entrichten. „Das sind humane und familienfreundliche Preise“, findet Wodarczyk und baut darauf, dass die 50.000 bis 60.000 Besucher, die der Historische Markt vor der Pandemie anlockte, seinem Ruf auch jetzt wieder folgen. „Wer woanders zum Konzert einer unserer Bands geht, zahlt teilweise dort auch schon 30 Euro.“



Am 1. Juni startet der Vorverkauf, zu bekommen sind die Karten in der Büchergalerie in der Münzstraße 7.



In Richtung fernerer Zukunft sei derzeit vieles offen, erzählt Wodarczyk. Ein zeitlich umfangreicherer Historischer Markt, dafür aber mit dem Fokus auf den Wochenenden? Dass selbst die größte mögliche Fläche in Schongau, der Volksfestplatz, der räumlichen Ausdehnung des Historischen Markts recht enge Grenzen stecke, schränke etwas ein, gleichzeitig seien noch viele Ideen da – inklusive eines Musikfestivals. „Mal schauen, wohin der Weg führt.“