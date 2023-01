Historischer Verein und WGS: Präsentation der Seminararbeiten

Von: Rasso Schorer

Teilen

Die Seminaristen der beiden Kurse mit den Lehrkräften Angela Wagner und Alexander Mikutta (links hinten). © Krauthauf

Schongau – Seit bereits zehn Jahren lädt der Historische Verein zur Kooperationsveranstaltung mit dem Welfengymnasium ein. Das runde Jubiläum muss wegen der zwischenzeitlichen zweijährigen Corona-Zwangspause 2021 und 2022 noch warten. Dafür nahmen die Abiturienten die Besucher am Donnerstag in der neuen Aula im Hauptgebäude mit auf die Reise: Im übertragenen Sinn, indem sie Einblick gewährten in den anderthalb Jahre währenden Entstehungsprozess von zwei P(raxis)-Seminaren – zum anderen, weil es wirklich um Reisen ging.

Passend zum Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar und zum sechzigjährigen Jubiläum des Freundschaftsvertrags hatten acht Abiturientinnen und zwei Abiturienten um Seminarleiterin Angela Felber sich intensiv mit Geschichte, Land und Leuten Frankreichs beschäftigt.



60 Jahre Freundschaftsvertrag

Dazu gehörte eine sechstägige Reise in die Partnerstadt Colmar mit Besichtigung von Orten, die die Beziehung der beiden Länder prägten, darunter Hartmannswillerkopf, eine Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs. Natürlich wurde auch in Straßburg und beim dortigen Europäischen Parlament Halt gemacht.



Und wie schaut zeitgemäßes Lernen aus? Man entwickelt für jüngere Mitschüler Lernmaterialien; wohlgemerkt auch für Klassenstufe fünf, in der es das Fach Geschichte noch nicht gibt. Die Unterrichts-Konzepte bewiesen Kreativität und inhaltliche Tiefe kombiniert mit vielen spielerischen Möglichkeiten. In den Klassen neun und zehn zeigten die Schüler Filme, von denen nur der zweite an dem Abend vorgeführt wurde, mit markanten Daten von 1806 bis 1984. Darunter war auch 1963 mit dem Élysée-Vertrag, unterzeichnet von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle.



„On the Road im Pfaffenwinkel“

Das zweite P-Seminar unter Leiter Alexander Mikutta hatten neun Schüler und fünf Schülerinnen besucht. Der Titel „On the Road im Pfaffenwinkel“ sollte motivieren, einen Kulturführer der Region zu erarbeiten. Aber Eigeninitiative ist gefragt, darum akzeptierte der Lehrer die Entscheidung, dass die Seminaristen sich auf Schongau beschränken und „eine verzweifelte Suche nach der großen Liebe“ filmisch umsetzen wollten.



Dabei blieb unklar, ob die Suche des Hauptdarstellers nach der Liebsten im Zentrum stand oder ob es um die Frage ging, was an der Stadt besonders liebenswert sei. Der Film zu dem Plot mit zwei Haupt- und vielen Nebendarstellern, wahrscheinlich etlichen Regisseuren und noch mehr Drehbuch-Schreibern ließ die Arbeit hinter den Kulissen nur erahnen. Eine Stunde und vierzig Minuten Film standen am Ende zur Verfügung, um daraus kurze Clips zu schneiden.



Es wurde ein Film von erstaunlicher Qualität, inhaltlich wie technisch und dramaturgisch, mit einem Drehbuch voll von humorvollen Einfällen, witzigen Anspielungen und filmischen Tricks. Ein ehemaliger Lehrer wurde verpflichtet, in einem Stuhl im Wehrgang der Stadtmauer Platz zu nehmen und im Schnelldurchlauf markante historische Ereignisse und Fakten zu erläutern. Manche Sequenzen des Films enthielten Informationen zu historischen Bauten. War es doch ein Seminar im Fach Geschichte. Wobei die Anwesenden des Abends wohl das meiste aus den Befragungen von Passanten lernten, was denn die schönsten Orte Schongaus seien. „Darauf kommt es doch an“, lobt Heide Krauthauf vom Historischen Verein. „Essentielles muss erarbeitet und auch verbreitet werden.“



So ein Abend sei eine unbedingt fortzusetzende Tradition – damit kündigte Walter Ludwig, Fachschaftsleiter des Fachs Geschichte, schon den Termin fürs nächste Jahr an.