„Höchste Auszeichnung“: Gold-Dorfladen in Ingenried

Von: Rasso Schorer

Teilen

Preisträger ‚Marketing, Teambildung‘ : Bei der Übergabe der Auszeichnung war der Jubel groß. © Bundesverband

Ingenried – Auf der Grünen Woche in Berlin erhielt der Dorfladen Ingenried die größte Auszeichnung für deutsche Bürger- und Dorfläden.

62 Dorfläden hatten über zwei Jahre mitgemacht, sieben siegten in den unterschiedlichen Kategorien und dürfen sich fortan ‚Gold-Dorfladen des Jahres 2022|2023‘ nennen. In der Vorauswahl hatten 16 Läden fünf Sterne bekommen und sich damit für Berlin qualifiziert.

Dort traf die Jury mit Vertretern des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, des Hauptverband des Deutschen Einzelhandels und des Bayerischen Wirtschaftsministerium ihre Wahl. Ingenried setzte sich in der Kategorie ‚Marketing, Teambildung‘ durch. Übrigens gibt es in der Nachbarschaft einen weiteren Gold-Dorfladen: einer von drei Gewinnern der Kategorie Wirtschaftlichkeit ist in Waal daheim.

Im Sommer war der Dorfladen Ingenried vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden als einziger seiner Art in Oberbayern mit fünf Sternen ausgezeichnet worden (wir berichteten).