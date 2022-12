Priorität für Hochwasserschutz im neuen Jahr in Peiting

Von: Johannes Jais

Peitnach – Lech – Donau: Lokale Maßnahmen zum Hochwasserschutz entfalten Auswirkungen flussabwärts. Das gilt es auch in Peiting zu berücksichtigen. © Jais

Peiting – War es eher zufällig, oder war es ganz bewusst, dass Bürgermeister Peter Ostenrieder beim Ausblick auf 2023 als erstes Stichwort den Hochwasserschutz brachte? Für ihn steht das weitere Vorgehen fest: „Das müssen wir nächstes Jahr auf den Weg bringen.“ Um dann ab 2024 „in die Vollen“ zu gehen.

Zurzeit ist das Planungsbüro Steinbacher Consult aus Augsburg damit befasst, Varianten für eine dezentrale Alternative auszuarbeiten und dafür eine Kostenschätzung zu erstellen. Dezentrale Lösung bedeutet, dass im Süden Peitings mehrere kleine Auffangbecken entlang der Peitnach geschaffen werden.



Die Peitnach kommt aus dem Deutensee und aus dem Grubsee. Sie ist zwölf Kilometer lang und fließt in flachem Gelände erst an Kurzenried vorbei und dann durch Peiting, ehe sie nach der Gefällstrecke in Richtung Norden in den Lechstausee mündet. Bei Starkregen ist sie in der Ortschaft öfters über ihr Ufer getreten und hat Überschwemmungen verursacht.



So gut wie vom Tisch ist die Überlegung, bauliche Maßnahmen an Brücken und Ufern innerhalb Peitings zu ergreifen, um damit Anwohner im Fall einer extremen Hochwassersituation zu schützen. Denn diese Variante brächte zwar Schutz in der Marktgemeinde. Doch dieser sichere und schnelle Durchlauf stelle letztlich keine Entlastung für Menschen dar, die in Häusern nahe an der Donau sind, wie Gemeinderat Herbert Salzmann erklärt.



Er habe in Passau mit eigenen Augen gesehen, wie es einem früheren Arbeitskollegen nass in ein Ladengeschäft hineingegangen sei. Dieser Zusammenhang mit den Auswirkungen flussabwärts an Lech und Donau sei beim Thema Hochwasserschutz immer im Blick zu behalten. Deshalb gebe es vom Freistaat Bayern einen höheren Zuschuss, wenn größere Rückhaltebecken und Mulden ausgebildet werden, anstatt mit baulichen Maßnahmen innerhalb der Ortschaft lokal Sicherheit bei starken Überschwemmungen zu gewährleisten.



Bürgermeister Ostenrieder erwähnt rückblickend, dass heuer eine Klausursitzung stattfand, die sich ausschließlich mit dem Thema Hochwasserschutz befasste. Dabei sei der Wunsch geäußert worden, anstelle einer großen Lösung mit einem mächtigen Bauwerk bis zu 20 kleinere Mulden am Lauf der Peitnach vom Deutensee bis zum südlichen Ortsrand auszubilden, in denen die Wassermengen bei Starkregen zurückgehalten werden könnten.



2023 hat der Gemeinderat dann über das mehrere Millionen Euro teure Projekt zu entscheiden. Die Alternative dazu ist eine große Lösung an der Peitnach – entweder bei Kurzenried oder nördlich der Umgehungsstraße Peiting/Schongau. Dort ist es nicht mehr weit bis zum neu ausgewiesenen Bauland im Bachfeld.



Ostenrieder schildert dem Kreisboten, dass in so einem Rückhaltebecken 200.000 bis 230.000 Kubikmeter aufgefangen werden sollen. Das könne man sich wie einen See vorstellen, der 300 Meter lang, genauso breit und 2,5 Meter tief sei. Dafür seien beachtliche Erdwälle erforderlich.



Der Ausblick

Im Ausblick auf 2023 listete Ostenrieder in der Jahresschlusssitzung noch weitere Themen auf. So soll endlich mit den Arbeiten am Eisstadion begonnen werden. Zunächst wird das Dach erneuert. Vor allem freut sich Ostenrieder auf eine gute Saison mit viel Zuspruch im modernisierten Wellenfreibad, nachdem jetzt drei Fachkräfte dafür eingestellt worden sind. Im der Saison 2022 war dort wegen Personalmangels geschlossen. Weitere Stichwörter mit Blick auf 2023 waren der Neubau des Seniorenzentrums, die erneuerbare Energien und die Baugebiete Bachfeld, Heimgartenstraße und in Birkland.