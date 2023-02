Hohenfurch: Nach Unfall mit Traktor geflohen

Von: Rasso Schorer

Teilen

Nachdem ein Traktor gegen den Seitenspiegel eines Autos stieß, bittet die Polizei um Hinweise. © Symbolfoto: Julia Boecken

Hohenfurch – In der Holzgasse in Hohenfurch ist es am gestrigen Rosenmontag zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktorgespann gekommen.

Gegen 11.45 Uhr kam einem 78-Jährigen aus Schongau ein Traktor entgegen, auf dessen Gespann sich eine Art Holzhütte befunden haben soll. Als beide Fahrzeuge in etwa auf gleicher Höhe waren, scherte der Traktorfahrer nach rechts in eine Wiese aus, um offensichtlich mehr Platz für den Gegenverkehr zu schaffen.

Da das Gespann jedoch mit dem Traktor fest verbunden war, scherte die hintere Ecke auf die Fahrbahn nach links aus und prallte an den linken Außenspiegel des entgegenkommenden VW. Der Spiegel des Pkw wurde dabei beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro.

Beide Verkehrsteilnehmer blieben in etwa in einem Abstand von 100 Meter stehen und trafen sich fußläufig in der Mitte. Offenbar sah der Traktorfahrer seine Verursachung nicht ein. Als sich der 78-jährige nochmals zu seinem Fahrzeug begab, um einen Zettel zu holen, entfernte sich der Traktorfahrer mit seinem Gefährt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/23460.