Hohenfurch schafft Klarheit für Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Von: Manfred Ellenberger

Eine Handreichung soll sichern, dass bei Anfragen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen künftig Klarheit in Hohenfurch herrscht. © Symbolfoto: Panthermedia/Aliaksei Verasovich

Hohenfurch – Die vorliegenden und wohl in nächster Zeit zu erwartenden Anfragen zu neuen Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FPV) haben den Gemeinderat veranlasst, dafür einen Rahmen zu schaffen.

Eine Handreichung soll eine gleichartige Handhabung sichern und den Interessen der Gemeinde und diverser Fachbehörden Rechnung tragen. Das Ziel: die Entscheidung des Gemeinderats leiten sowie Bürgern und Investoren Hinweise zu Voraussetzungen liefern; beispielsweise dazu, wann eine Bauleitplanung aufzustellen ist. Hierzu hatte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang in der Vorwoche zu einer Klausur eingeladen, in der die Ergebnisse zweier Besprechungen von Ende letzten Jahres nochmals bewertet wurden.



Bei den standortbezogenen Auswahlkriterien waren sich alle Gremiumsmitglieder einig. Zumindest „aller Voraussicht nach“ werden FPV-Anlagen nicht genehmigt auf bewaldeten Grundstücken, in Naturschutzgebieten, auf als Biotop ausgewiesenen oder solches anzusehenden Flächen, in Vorranggebieten für Bodenschätze sowie Flächen in der Schutzzone I von Wasserschutzgebieten sowie Flächen für den Hochwasserschutz. Bei Ackerflächen sowie weithin wirkenden Hangkanten gab es unterschiedliche Auffassungen. Während bei den Ackerflächen der landwirtschaftlichen Nutzung und damit der Lebensmittelherstellung Vorrang eingeräumt werden soll, werde bei den Hangkanten auch das Landschaftsbild bewertet, gab der Bürgermeister zu verstehen.



Neben benannten Ausschlussflächen gibt es auch Flächen, auf denen ein Natur- oder Bodendenkmal kartiert ist, und solche, auf denen in Wasserschutzgebieten (Zone II und III) bei der Planung mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen ist. Hinzu kommen Flächen, die anhand weiterer in der Handreichung aufgeführter Kriterien für die Ortsentwicklung freizuhalten sind.



Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) besagt zur finanziellen Beteili-gung der Kommunen am Ausbau, dass bei Freiflächen den betroffenen Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich Freiflächenanlagen befinden, Beträge in Höhe von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden, was auch ausdrücklich gewünscht wird.



Gemäß Handreichung ist vorgesehen, dass Anträge für FPV-Anlagen nach schriftlicher Einreichung im Gemeinderat behandelt werden. Die Kosten für die Bauleitplanung sind allesamt durch den Antragsteller zu tragen. Wichtig dürfte auch sein, dass durch die Handreichung für Grundstückseigentümer oder Antragsteller kein Rechtsanspruch auf eine Umsetzung im Bauleitverfahren begründet wird.



Trotz der gemeinsamen Erstellung gab es in Details kontroverse Auffassungen im Rat. Josef Schmidbauer hob zwar hervor, dass die Handreichung wichtig sei. Ihm fehle aber noch eine positive Aussage. Auf seinen Vorschlag hin wurde ufgenommen, dass es in der Gemeinde „durchaus Möglichkeiten für PV-Freiflächenanlagen“ gibt. Beim abschließenden Beschluss wurde der Handreichung bei zwei Gegenstimmen entsprochen.



Der folgende Tagesordnungspunkt, ein Antrag auf Änderung des Flächennutzungs-planes und Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bau einer FPV-Anlage auf Fl.Nr. 2096 (im Norden der Gemeinde unmittelbar neben der B 17), wurde mit Hinblick auf die Handreichung vertagt. Zunächst soll ein Gesprächstermin mit dem Antragsteller bei einer begleitenden Ortsbegehung vereinbart werden.