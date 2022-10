Hortbetreuung in Altenstadt: Nicht dauerhaft zumutbar

Von: Manfred Ellenberger

Der Altenstadter Kindergarten hat aufgrund zunehmender Kinderzahlen die Grenzen seiner Aufnahmefähigkeit erreicht. Ein Neubau auf dem von der Gemeinde bereits erworbenen Grundstück südlich der Jahnstraße (Rasenfläche) wäre vorstellbar. © Archiv/Ellenberger

Altenstadt – Die Zustände eigentlich nicht zumutbar, dazu die drängende Frage der Trägerschaft. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wollten die Eltern mehrerer Hortkinder Antworten auf ihre Fragen.

„Der Kindergarten und die Kinderbetreuung platzt aus allen Nähten“. Das hatte Bürgermeister Andreas Kögl schon in der Gemeinderatssitzung im März festgestellt. Damals hatte der Verwalter des Kindergartens St. Michael Josef Zeller den Ratsmitgliedern einen eigens gedrehten Film mitgebracht, sodass schon seinerzeit alle ein Bild von der räumlichen Beengtheit vermittelt bekamen.



Etwas über sieben Monate danach waren erneut mehrere betroffene Eltern zur Oktobersitzung des Rats gekommen, wenngleich die Hortbetreuung überhaupt nicht auf der Tagesordnung stand und deshalb der Bürgermeister das Thema auch nicht weiter vertiefen wollte. Die Eltern brachten ihr Anliegen bei der „Aktuellen Viertelstunde für die Bürger“ vor, um zu erfahren, was die Gemeinde zum Kindergarten und zur Hortbetreuung bislang unternommen hat.



Da die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Michael nach Ende des Schuljahres im Sommer 2023 die Trägerschaft des Kindergartens und des Horts nicht weiter wahrnimmt, wird die Zeit immer knapper. Mit einem möglichen neuen Träger habe er bereits gesprochen, erklärte Andreas Kögl. Für die Ganztagsbetreuung im Hort stelle das dafür nicht vorhandene Personal das eigentliche Kernproblem dar.



Ferner erinnerte er die anwesenden Eltern der Kindergarten- und Hortkinder daran, dass dieses Thema nach der Sitzung am 8. März auch bei der Sitzung am 12. April sowie bei der Bürgerversammlung am 27. April auf der Agenda gestanden habe. „Wir sind auf der Suche nach einem Fachbüro“, antwortete er auf die Frage zu dem auch erwogenen Neubau des Kindergartens.



Der Verwalter des Kindergartens Josef Zeller wies darauf hin, dass man in den letzten Jahren nicht vorangekommen sei. Ab 2026 wird es einen Rechtsanspruch auf Hortbetreuung geben. Derzeit wird diese mit Sondergenehmigung des Landratsamtes übergangsweise im Bürgerzentrum wahrgenommen. Von den gegenwärtig zugelassenen 50 Hortplätzen werden aktuell 47 einhergehend mit zahlreichen Zugeständnissen genutzt.



Schon vor langer Zeit wurde festgestellt, dass die Situation für die Hortkinder im Bürgerzentrum eigentlich nicht zumutbar ist. Die Räume werden von verschiedenen Nutzern beansprucht. Ein Problem, das seit drei bis vier Jahren bekannt ist, erinnerte Josef Zeller.



Dem Bürgermeister ist die Problematik der Hortbetreuung durchaus bewusst. Er möchte sich deshalb auch mit einigen Betroffenen treffen und schlug zwischen fünf bis acht, maximal aber zehn Teilnehmer dazu vor.



Während der Gemeinderat im Rathaus beim nichtöffentlichen Sitzungsteil weiter tagte, beruhigten sich im Beisein von Josef Zeller vor dem Eingang zum Rathaus die Gemüter einiger Eltern erst nach und nach.