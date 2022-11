Nachfrage zu Anleinpflicht in Altenstadt

Von: Rasso Schorer

Um die Möglichkeit einer Anleinpflicht von Hunden ging es im Altenstadter Gemeinderat. © Symbolfoto: Panthermedia/Volha Kavalenkava

Altenstadt – Gemeinderatsmitglied Andreas Nuscheler hat sich bei einer der zurückliegenden Sitzungen des Gremiums über die Möglichkeit einer Anleinpflicht von Hunden erkundigt. Die Verwaltung wurde daraufhin beauftragt, hierzu Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Gemäß Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) können die Gemeinden zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit durch Verordnung das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden in öffentlichen Anlagen sowie auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen einschränken. Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich der Verordnung ist auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen, wobei auch dem Bewegungsbedürfnis der Hunde ausreichend Rechnung zu tragen ist.



Große Hunde sind solche mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimeter. Dazu gehören u. a. erwachsene Schäferhunde, Boxer, Dobermänner, Rottweiler und Deutsche Doggen. Als Grundlage für die Einführung eines Maulkorbzwangs kommt eine generelle Festlegung für große Hunde nicht in Betracht.



In größeren zusammenhängenden Siedlungsgebieten gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in ausreichendem Maße geeignete öffentliche Flächen vom Leinenzwang auszunehmen, um dem Bewegungsbedürfnis der Hunde Rechnung zu tragen. Dem hingegen kann in besonders empfindlichen Gebieten, z. B. dem näheren Umkreis von Kinderspielplätzen, das Mitführen von großen Hunden und Kampfhunden ganz ausgeschlossen werden.



Ausnahmen

Von der Geltung der Verordnung sind Blindenführhunde, Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bundesbahn und der Bundeswehr im Einsatz ausgenommen. Dies gibt weiterhin auch für Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind sowie auch solche, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivil- und den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst eingesetzt sind. Hinzu kommen auch im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert.



Für einen Teil des Innenbereiches besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende Verordnung eine Anleinpflicht zumindest für Kampfhunde und große Hunde festzusetzen. Für Hunde mit einer Schulterhöhe unter 50 Zentimeter ist dies generell nicht möglich.



Anders hingegen ist dies im Außenbereich in der freien Flur sowie im Wald. In Bayern gilt für diese Bereiche kein genereller Leinenzwang, sofern die Hunde unter Aufsicht und Einwirkung ihres Besitzers stehen. Lässt ein Halter seinen Hund hingegen völlig frei umherlaufen, kann dies von einem Jäger als Jagdstörung gesehen werden. Wenn ein Hund ein anderes Tier hetzt, kann durchaus auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegen. Eine Regelung durch Verordnung ist auch hier grundsätzlich nur für Kampfhunde sowie große Hunde vorgesehen.