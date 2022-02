Steuererlass in Schongau für Heim-Hunde

Von: Astrid Neumann

Teilen

Wer einen Hund aus einem deutschen Tierheim aufnimmt, bekommt in Schongau Vergünstigungen bei der Hundesteuer. © Symbolfoto: PantherMedia/belchonock

Schongau – Soll jeder, der einen Hund aus dem Tierheim aufnimmt, Vorteile bei der Hundesteuer bekommen? Oder soll das nur für diejenigen gelten, die einem Tier aus dem Schongauer Heim ein neues Zuhause geben? Darüber diskutierte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, als es um die Neufassung der Hundesteuersatzung ging.

Vorab: Eine Erhöhung der Hundesteuer gibt es nicht. Diese bleibt bei 65 Euro für den ersten Hund und bei 150 Euro für jeden weiteren Hund. Fällig wird diese wie bisher auch zum 1. April. Besitzer von sogenannten Kampfhunden zahlen 1.023 Euro im Jahr. Kampfhunde, die allerdings einen positiven Wesenstest haben, sind anderen Hunden gleichgestellt.



Der Schongauer Stadtrat musste sich damit befassen, weil die amtliche Mustersatzung geändert worden war. Daraufhin habe man die Satzung für Schongau überprüft und angepasst, erklärte Stadtkämmerer Werner Hefele dem Gremium. Die geänderte Satzung tritt zum 1. März in Kraft.

Vergünstigungen bei der Hundesteuer?

Diskussionen kamen bei der Frage auf, wer Vergünstigungen bei der Hundesteuer erhalten soll. Bis zu einem Jahr können Hundehalter von der Hundesteuer befreit werden, wenn sie ein Tier aus einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Tierheim oder Tierasyl in ihrem Haushalt aufnehmen, so Hefele. Es gebe aber auch die Möglichkeit, dass eine Vergünstigung nur gilt, wenn es ein Hund aus dem Schongauer Tierheim ist, stellte der Kämmerer zur Diskussion.



Gegen diese Einschränkung sprach sich Kornelia Funke (CSU) aus. Man müsse doch über jedes Tier froh sein, welches aus dem Tierheim raus- und in eine Familie hineinkomme, so ihre Meinung. Sie nannte vor allem auch Tierheime in den umliegenden Landkreisen als Beispiele. Diese Meinung vertrat auch Bürgermeister Falk Sluyterman.



Anderer Ansicht hingegen war Friedrich Zeller (SPD). Er sprach sich dafür aus, die Steuerbefreiung ausschließlich für Hunde zu gewähren, die aus dem Schongauer Tierheim kommen. „Die spanischen Hunde aus den rumänischen Tierheimen würde ich lieber dort lassen, wo sie sind“, so Zeller.



Nur deutsche Tierheime

Hefele führte an, dass die Vergünstigungen generell nur bei öffentlich geförderten deutschen Tierheimen und Tierasylen greifen. Mit knapper Mehrheit bei 11:12 Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, keine Beschränkung auf das Schongauer Tierheim vorzunehmen. Die Vergünstigung gilt also auch für Tiere aus anderen Tierheimen.