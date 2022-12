Schlittschuhlaufen am Marienplatz in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Schlittschuhvergnügen auf Kunststoff verspricht der Hersteller. Die Stadt hat eine 50 Quadratmeter große Bahn erworben, die sie im Januar erstmals aufbaut. © Glicerink.com

Schongau – Nach Terminvereinbarung als Gruppe, zum Programm der EA Schongau oder einfach so: Ab 14. Januar und rund einen Monat lang kann am Marienplatz, zwischen Brunnen und Weihnachtspyramide, die Schlittschuhe schnüren, wer darauf Lust hat. Minusgrade braucht es nicht.

Gefördert durch das Städtebauprogramm „Innenstädte beleben“ ist es der Stadt gelungen, eine gebrauchte Schlittschuhbahn zu erwerben. Kostenpunkt: 12.000 Euro. Maße: fünf auf zehn Meter. Aufgebaut werden kann diese immer wieder, sogar im Sommer, und gegebenenfalls in Zukunft vielleicht auch noch erweitert werden, erklärt Standortförderin Tina Birke. Denn hier wird nicht gewässert, hier wird zusammengesteckt – die Bahn ist nämlich aus Kunststoff, Hersteller das Schweizer Unternehmen Glice.



Standortförderin Tina Birke (links) und Maximilian Becher (rechts) freuen sich auf die Schlittschuhbahn am Marienplatz; die EA Schongau packt mit an. © Schorer

Vereine, Firmen, Kindergärten, -geburtstage und so weiter: Wer als Gruppe auf die Fläche will und dafür vielleicht auch noch Ausrüstung wie Schlittschuhe oder Helme beziehungsweise den ein oder anderen Tipp braucht, den lädt Maximilian Becher zur Terminvereinbarung ein (max.becher@ea-schongau.de oder Tel. 0171/8770947). „Wer mag und was braucht: einfach melden.“ Donnerstags von 15 bis 18 und samstags von 11 bis 14 Uhr bieten er und seine EA Schongau ein Programm an. Zunächst im Torwandschießen – die Sieger werden dann bei einem Bayernligaheimspiel der Mammuts gekürt – dann mit einer Messanlage zum Ermitteln der Schussgeschwindigkeit. Wer jenseits dieser Zeiten seine Runden drehen will, kann auch das tun – die Verhaltensregeln, die die Stadt vorgibt, sind freilich einzuhalten.



Dass die Eisbahn nicht jetzt schon aufgebaut wird, liegt daran, dass der Bauhof erst noch eine Unterkonstruktion bauen muss; der nach außen hin abfallende Marienplatz hat da seine Tücken. Schluss mit der Schlittschuhgaudi ist am 11. Februar. Dann steht der Fasching am Marienplatz im Vordergrund.