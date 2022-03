In Böbing brennt landwirtschaftliches Anwesen samt Wohnhaus nieder

Das Anwesen ist komplett niedergebrannt. © Dominik Bartl/MedienPics.de

Böbing – Die Flammen zerstörten das landwirtschaftliche Anwesen samt Wohnhaus vollständig. Bei einem schwerwiegenden Brand am Dienstagabend wurde eine Person leicht verletzt wurde.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Dienstag gegen 18.40 Uhr ein Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Gemeindebereich Böbing mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Das Feuer zerstörte das landwirtschaftliche Anwesen komplett sowie auch das nahegelegene Wohnhaus. Die Löscharbeiten der an die 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gingen bis weit über Mitternacht hinaus.



Bei dem Brand wurde laut Polizei ein 51-jähriger Mann leicht verletzt. Er musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zu Folge mehrere hunderttausend Euro betragen.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandermittlern vom zuständigen Fachkommissariat 1 übernommen. Unterstützt werden diese von den Spezialisten der Spurensicherung des Fachkommissariats 7. Die genauen Umstände beziehungsweise Details zur möglichen Brandursache sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar.

Von Kreisbote

