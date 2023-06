Rundgang in der neuen Unterkunft für Flüchtlinge an der Seestraße in Peiting

Platz für 144 Menschen

Von Johannes Jais schließen

Peiting – Eine Vielzahl von Eindrücken konnten sich die Besucher beim Infotag in der großen neuen Asylunterkunft verschaffen. In den 18 Modulen an der Seestraße können bis zu 144 Geflüchtete aufgenommen werden. Landrätin Andrea Jochner-Weiß prägte den Begriff vom „kleinen neuen Dorf“.

Alle 14 Tage komme ein Bus mit Geflüchteten in den Landkreis, schilderte Jochner-Weiß. Stand Mitte Juni seien es hier insgesamt 2.410 Erwachsene und Kinder. Zum Vergleich: Im Juni 2016 waren es in der Flüchtlingskrise 1.480 Geflüchtete.



Damals hatte der Landkreis drei Turnhallen belegt. Diese „denkbar schlechte Unterkunft“ wolle man jetzt vermeiden, befand die Landrätin. Zum einen für diejenigen, die aufgenommen werden, zum anderen für Schulen und Vereine.



Das staatliche Landratsamt Weilheim-Schongau mietet die Asylunterkünfte an. Investor ist Nico Osenstätter (Schongau), der die 18 Wohnmodule auf dem 5.400 Quadratmeter großen Gelände der früheren Pelzfabrik aufstellen hat lassen. Der Mietvertrag geht über 20 Jahre, so Osenstätter gegenüber dem Kreisboten.



Demnächst wird eine weitere Asylunterkunft in Herzogsägmühle gebaut. Die ist deutlich kleiner und für maximal 34 Personen ausgelegt. In einem Modul mit zwei Zimmern, einer gemeinsamen Küche und zwei kleinen Nasszellen können maximal acht Personen wohnen. Die Kosten pro Modul betragen knapp 200.000 Euro, wie beim Rundgang zu erfahren war.



Beim Informationstag waren mehrere Kreisräte und Kommunalpolitiker vor Ort. Sie kamen aus dem benachbarten Hohenpeißenberg ebenso wie bis aus Habach und Eglfing.



Verantwortung

Bürgermeister Peter Ostenrieder blickte darauf zurück, dass es auch „Bedenken und Skepsis“ gab. Doch sei klar gewesen, dass man als größerer Ort im Landkreis auch in der Verantwortung stünde. Mit knapp 12.000 Einwohnern gehört der Markt Peiting zu den fünf großen Kommunen.

Ostenrieder („Wenn jemand von uns Hilfe braucht, dann kriegt er sie auch“) erwähnte zudem den Helferkreis, der sich regelmäßig in einer Runde getroffen habe, „die es so noch nie gab“. Dabei sei das Integrationskonzept entwickelt worden.



Eine besondere Rolle kommt dabei Gabriele Sanktjohanser vom Helferkreis Asyl zu. Sie ist Ansprechpartnerin vor Ort und ist zudem einen Nachmittag im Begegnungscafe im früheren „Anderl“, wo sich jetzt auch die Peitinger Tafel befindet. Diese Teilzeitstelle der Integrationsbegleitung ist von der Diakonie, von der evangelischen Gemeinde, der katholischen Pfarrei und von der Gemeinde eingerichtet worden.



Inge Bias-Putzier – bei der Diakonie angestellt – sowie Claudia Neuner-Dietsch und seit kurzem Franziska Führmann (beide in Teilzeit beim Landratsamt) fungieren als Integrationslotsinnen. Da geht’s um Sprachkurse, Informationen für Ehrenamtliche und um verschiedene Projekte bis hin zur Ausbildungsbegleitung, aber auch um Wohnen und Arbeit. Am Freitag, 14. Juli, soll ein Workshop für ehrenamtliche Helfer stattfinden.



Mitte Juni waren es in der Asylunterkunft gut 30 Geflüchtete. Sie sind aus dem Jemen, aus Afghanistan, aus der Türkei und aus der Ukraine. Auch eine Familie aus Nigeria, die vorher schon in Peiting wohnte, wird auf Anordnung des Landratsamtes in die Unterkunft an der Seestraße ziehen. Die Mutter war vor Ort. Bei den drei Kindern ist wegen des Umzuges so manche Träne geflossen. Auf Nachfrage erklärte Bernhard Pössinger vom Landratsamt, dass die Verlegung mit nachbarschaftlichen Belangen in der bisherigen Wohnung zu tun habe.



Zwei Brüder

Vorübergehend eine Bleibe haben in der Unterkunft Mohammad und Mohanad Almatari. Sie sind 24 bzw. 26 Jahre alt. Vor eineinhalb Jahren flohen sie aus dem Jemen. „Wir hatten Angst um unser Leben“, sagen die Brüder, die im Ankerzentrum in Fürstenfeldbruck untergebracht waren, ehe sie im Mai nach Peiting kamen. Die Flucht habe politische und familiäre Gründe. Mohammad und Mohanad wollen Deutsch lernen, damit sie eine Ausbildung machen können.



Gewöhnungsbedürftig fanden manche Besucher beim Tag der offenen Tür die dunkle Fassadenfarbe, die eher an militärische Gebäude erinnert. Im Landratsamt habe man sich mal für diesen Farbton entschieden, sagte Sachgebietsleiter Helmut Hartl. Er bekräftigte ebenso wie Bernhard Pössinger, dass stets von Wohnmodulen gesprochen werde. Der Begriff Container sei bei der Bauweise und bei der Qualität nichtzutreffend.



Zur Flüchtlingsunterkunft gehört ein Gebäude, das auf dem Gelände schon vorhanden war. Es wurde ausgebaut. Dort sind keine Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet, sondern Büros, Schulungsräume, ein Spielzimmer und eine Ecke für Waschmaschinen.