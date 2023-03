Infos aus erster Hand bei der SAM 2023

Von: Rasso Schorer

Teilen

Bundeswehr, UPM und viele mehr: 70 Aussteller mit über 800 Lehrstellen warben am Mittwoch bei der Schongauer Ausbildungsmesse (SAM) um das Interesse der Jugend. © Schorer

Schongau – Eine große Vielfalt war am heutigen Mittwoch bei der SAM 2023 in der Lechsporthalle geboten. Zwei Punkte aber einten die Aussteller: Die Freude, dass der Termin wieder in Präsenz stattfinden konnte – und die Suche nach Azubis, teils „händeringend“.

Freilich habe auch die Ersatz-SAM der Corona-Jahre viel Gutes bewirkt, war in der Lechsporthalle zu hören. Doch viel besser als der digitale Eindruck sei jener vor Ort samt persönlichem Gespräch. 70 Betriebe, Behörden und Dienstleister aus den Branchen Handwerk, Industrie, Gesundheit, Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie öffentlicher und sozialer Bereich waren dabei. Sie kamen aus dem Schongauer Land, dem Landkreis, teils aber bis aus Österreich.

Von Aldi bis zur Justizvollzugsanstalt, von der Caritas bis zur Metzgerei: Als vor Weihnachten der Anmeldezeitraum für interessierte Aussteller begann, waren trotz stader Zeit binnen zwei Wochen alle Plätze restlos belegt. So schildert es SAM-Mitorganisator Helmut Pößniker. Der Fachkräftemangel sei deutlich spürbar. „Alle suchen händeringend“, sagt der Sprecher des Informationskreises der Wirtschaft Schongau.

Dieses „händeringend“ bestätigte sich beim Rundgang, unter anderem bei der Zahnarztpraxis Dr. Panzer aus Peiting, die junge Zahnmedizinische Fachangestellte braucht. In jedem ihrer angebotenen Berufsfelder sei das Gewinnen von Azubis schwer, hieß es am Stand der M. Haseitl Baugesellschaft.



„Wir kämpfen richtig“

„Heuer kämpfen wir richtig, so schwierig war es noch nie“, war bei UPM zu vernehmen. Die SAM regelrecht herbeigesehnt hat die Steuerberatungsgesellschaft Schongau. Auch bei der Metzgerei Boneberger ist der Wunsch nach Nachwuchs groß: „Wenn wir nur eine Person erwischen, die ein Praktikum bei uns macht, wären wir schon happy.“



Sich zeigen und ins Gespräch kommen: Auch die Zarges GmbH aus Weilheim sucht Nachwuchskräfte, speziell Industriekaufmänner und -mechaniker. © Schorer

Dass sich die Aussteller auch bei der Gestaltung ihrer Infostände immer mehr ins Zeug legen, wollte Landrätin Andrea Jochner-Weiß beobachtet haben. „Ich freue mich, dass die SAM in Schongau stattfindet“, erklärte 2. Bürgermeisterin Daniela Puzzovio. Die Lechsporthalle in unmittelbarer Nachbarschaft der Schulen eigne sich dafür freilich auch bestens. Quasi direkt vom Unterricht ging es für die Jugendlichen an die Infostände. Oder zu den Vorträgen zu Themen wie Bewerbung, Berufe in Hotellerie und Gastronomie oder Öffentlicher Dienst.



Manche Unternehmen wie die Weckerle GmbH aus Weilheim sind schon lange auf der SAM dabei. Für manche, wie Schuster Maschinenbau aus Denklingen oder das Hotel Jungbrunn, das bis von Tirol kam, war es am Mittwoch das erste Mal.



„SAM bitte erhalten“

Sich vorzustellen ist wichtig, lautete das Fazit am Stand von Hochland. Denn während hier der Gedanke an Käse und den Job des Milchtechnologen nahe liegt, erschließt sich womöglich erst bei genauerer Betrachtung, dass hier ebenfalls Fachinformatiker, Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker gebraucht werden, die das Unternehmen auch selbst ausbildet. Auch die Roche Diagnostics GmbH in Penzberg mag noch so groß sein: Ausbildung sei ein regionales Geschäft, hieß es an ihrem Stand. Der deutliche Wunsch lautete deshalb: „Bitte Messen wie die SAM unbedingt erhalten.“



Weitere Infos finden sich unter www.schongauer-ausbildungsmesse.de. Bis 17.30 Uhr ist die Lechsporthalle noch geöffnet.