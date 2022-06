Interkulturelles Fest „Schongau ist bunt“ am kommenden Samstag

Von: Astrid Neumann

Am Samstag steigt „Schongau ist bunt“ auf dem Marienplatz in Schongau. © Veranstalter

Schongau – Die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen erleben und gemeinsam feiern: Am Samstag, 25. Juni, steigt von 15 bis 19 Uhr auf dem Marienplatz das interkulturelle Fest „Schongau ist bunt“.

Der Nachmittag bietet zahlreiche Programmpunkte: Kinderschminken und außergewöhnliche Frisuren, ein Länderquiz, Informationsstände und noch vieles mehr. Dazu kommen verschiedene Show-Einlagen von der Tanzgruppe über einen Clown bis hin zu Livemusik. Die Mitglieder des Integrationsbeirats des Landkreises bereiten eine Fotoshow vor, die Eindrücke aus vielen Ländern zeigt. Zu probieren gibt es afrikanische, syrische und türkische Spezialitäten.



Die Veranstalter haben in Anbetracht des Ukraine-Kriegs überlegt, ob sie das lange geplante Fest tatsächlich durchführen sollten. „Doch schnell waren wir uns einig: unsere Demokratie ist stark in und durch Vielfalt – und diese Vielfalt zu feiern ist gerade in so schwierigen Zeiten extrem wichtig“, so Isabel Heller, ehrenamtliche Koordinatorin des Schongauer Helferkreises. „Wir freuen uns darauf, mit vielen Menschen einen schönen Nachmittag zu verbringen und das Motto ‚Schongau ist bunt‘ mit Leben zu füllen.“



Beteiligt an „Schongau ist bunt“ sind selbstverständlich auch die Referenten für Soziales und Integration Esra Böse und Gregor Schuppe. Sie berichteten kürzlich im Stadtrat über ihre Tätigkeit in diesem Posten. Das Amt decke zwei Aspekte ab, zum einen für Menschen die schon viele Jahre hier sind, aber auch erst seit Kurzem, so Schuppe. Böse ging vor allem auf die seit Februar eintreffenden Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Die Hilfsbereitschaft in Schongau sei immens groß, betonte sie. Unter anderem habe man ein Eisessen für alle geflüchteten Familien – nicht nur aus der Ukraine – organisiert. Trotz Sprachbarriere hätten sich auch Freundschaften entwickelt, so Böse weiter.



Neben dem Ausbau der Internetpräsenz, beispielsweise auf Facebook und Instagram, hoffen die beiden Referenten aber künftig auf mehr Präsenzveranstaltungen.