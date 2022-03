Glasfaser für Altstadt und drumherum in Schongau

Von: Rasso Schorer

Bürgermeister Falk Sluyterman (Mitte) drückte den symbolischen Buzzer mit Martin Blockhaus (Stadtbauamt und städtischer Breitbandpate), René Repper (Repper Media), Telekom-Baukoordinator Joachim Welz und Telekom-Regionalmanager Florian Goldhofer (v. links). © Schorer

Schongau – Die Telekom wird in Schongau ein Glasfasernetz bis in die Wohnung für über 3.000 Haushalte ausbauen. Geplant ist das in einem Gebiet, das sich ganz grob vom Europakreisel im Norden bis ans südliche Ende der Altstadt und von der Haldenbergstraße im Westen bis zur Sonnenstraße im Osten aufspannt. Möglich sollen damit künftig Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) sein. Wer sich noch dieses Jahr dafür entscheidet, bekommt den Hausanschluss kostenfrei. „Hauseigentümer*innen sparen dadurch rund 800 Euro“, rechnet die Telekom vor.

„Ein Glasfaseranschluss ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas“, findet Bürgermeister Falk Sluyterman. Außerdem steigere er den Wert der Immobilie. Er freue sich über den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom, der ohne finanzielles Zutun der Stadt vonstattengehen wird.

Glasfaser in Schongau bis ins Haus

Die Beauftragung funktioniere so, erklärte Telekom-Regionalmanager Florian Goldhofer: Nach Kontakt zur Telekom geht diese auf die Eigentümer und Vermieter zu um zu besprechen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft. Tariflich gebunden sei man durch diesen kostenlosen Anschluss noch nicht an die Telekom: „Der Kunde kann auch andere Anbieter über unsere Glasfaser nutzen.“ Oder er lässt ihn ruhen. Sich dafür zu melden, sei aber auch dann schon jetzt sinnvoll: „Es wäre ja schade, wenn der Bagger am Haus vorbeifährt.“ Denn bei einem Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt sei sicherlich Geduld bei der Umsetzung vonnöten.



„Die Planung inklusive der Standort - und Wegesicherung läuft bereits auf Hochtouren, die Grabungsarbeiten starten im Sommer 2022, der Ausbau wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein“, sagt Baukoordinator Joachim Welz. Erste Kunden könnten schon dieses Jahr mit neuer Geschwindigkeit ins Netz.

Hier erfolgt der Glasfaserausbau, gekennzeichnet durch den magentafarbenen Bereich. © Telekom

„Intensive Bautätigkeit“

Bis zu 960 Grundstücke und 3.000 Haushalte – „eine intensive Bautätigkeit“, weiß Breitbandpate Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. „Ein riesig großes Gebiet.“ Ohne Verkehrsbehinderungen werde es während der Dauer der Bauarbeiten nicht gehen. „Ganz zumachen werden wir eine Straße aber nie müssen“, so Welz.

Die Internetversorgung in der Stadt sei dann ab Ende 2023 fast umfassend, so Blockhaus. Auch dank des abgeschlossenen Vectoring- bzw. Speedvectoringverfahrens im Westen. „Die letzten weißen Flecken“, Höfe und Häuser an Randlagen und im Außenbereich, werden im Lauf des Jahres angeschlossen. Das habe der Stadtrat so beschlossen. Mit einer Fertigstellung rechnet er bis 2024.

Weitere Infos bei Repper Media am Marienplatz 3 sowie kostenfrei unter www.telekom.de/glasfaser, Tel. 0800/2266100 (Privatkunden) und Tel. 0800/3306709 (Geschäftskunden).