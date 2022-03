Flächenverbrauch

Ja zur Photovoltaik im freien Feld bei Kurzenried

Von: Johannes Jais

Blau dargestellt sind die Flächen, wo die Freiflächen-Photovoltaik installiert wird. Dazwischen liegt ein kleines Waldstück. © Jais

Peiting – Wo Windräder geplant waren, aber bislang nicht genehmigt werden, soll künftig zumindest grüner Strom aus Sonnenenergie produziert werden: Auf der Anhöhe zwischen den Weilern Kurzenried und Kreut wird eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Die Module sollen auf zwölf Hektar aufgeständert werden.

Bei einer Leistung von acht Megawatt sollen dort pro Jahr zehn Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden, der ins öffentliche Netz eingespeist wird. Das entspricht in etwa der Leistung eines Windrades. Vergleichbar ist das Projekt mit dem Solarpark bei Sachsenried, wo Energiebauern vor Ort seit 2019 auf einer Fläche von 14 Hektar jährlich ungefähr elf Millionen Kilowattstunden Strom gewinnen. Damit lässt sich der Verbrauch von 3.500 Haushalten abdecken.



Der Antrag für eine Freiflächenanlage mit Photovoltaik kommt von der Bürgerwind Pfaffenwinkel; das ist eine Gesellschaft mit 61 Teilhabern – vorwiegend Landwirte – aus den Gemeinden Peiting, Steingaden, Wildsteig, Rottenbuch und Böbing. Die Peitinger Marktgemeinderäte haben in der Sitzung vom Dienstagabend den Weg für die Errichtung einer solchen Anlage freigemacht.



Die Abstimmung endete nach einer langen, intensiven Aussprache mit 12 zu sieben Stimmen. Fünf Räte und Bürgermeister Peter Ostenrieder fehlten an diesem Abend. Die Sitzung leitete dessen Stellvertreter Gunnar Priel­meier (SPD). Mit Ja votierten alle Gemeinderäte aus den Reihen der Grünen, der Unabhängigen und der SPD sowie drei Kollegen aus der CSU.



Auffällig ist, dass die Meinungen zur Photovoltaik im freien Feld auch unter Landwirten auseinandergehen. Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung), zugleich Ortsobmann des Bauernverbandes, sagte dazu, im Ortsverband des BBV sei man mehrheitlich gegen so eine Anlage. „PV gehört aufs Dach nauf und ned auf landwirtschaftliche Flächen.“



Zweiter Bürgermeister Prielmeier verlas die Stellungnahme des BBV, in der insbesondere auf den Wegfall der Flächen hingewiesen wird, die fürs Herstellen von Nahrungsmitteln benötigt werden. Milcherzeugende Betriebe würden immer mehr unter Druck geraten. Weitere Argumente gegen eine Freiflächen-PV seien, dass es keinen freien Zugang mehr für Mensch und Wild gebe. Marion Gillinger (ÖDP) sagte, der Flächenverbrauch sei „viel zu hoch“. Solche Module müssten auf Kiesgruben, an Parkplätzen oder an Autobahnen errichtet werden.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) bedauerte, dass der Versuch der Bürgerwind Pfaffenwinkel, auf der Köpfinger Wiesen Windkraftanlagen zu installieren, „leider gescheitert“ sei. Er sei gegen die PV im freien Feld. Dieses Projekt hätte bestimmt noch mehrere Anfragen aus anderen Riedschaften Peitings zur Folge. Und Schafe unter den Solarmodulen – „das ist nicht die landwirtschaftliche Nutzung, die wir brauchen“, kommentierte Seidel.



Für die Bürgerwind Pfaffenwinkel waren Robert Sing und Sarah Spengler vom beauftragten Planungsbüro in Landsberg sowie die Gesellschafter Franz Schwaiger, Richard Gutleben und Thomas Krötz in die Sitzung gekommen. Ingenieur Robert Sing warb vehement für die Freiflächen-Photovoltaik. Der Standort sei kaum einsehbar, dort gebe es keine Bodenbrüter. Zudem handle es sich um sogenannte benachteiligte landwirtschaftliche Gebiete. Ausgleichsflächen würden durch Magerwiesen geschaffen, wo nicht gedüngt werde.



Sing verwies auf die rasant gestiegenen Strompreise und auf die Notwendigkeit, viel mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Die Landschaft werde sich freilich verändern. Der Umbau zur erneuerbaren Energie werde „sichtbar“, erklärte der Planer. Er betonte vor allem, dass die Wertschöpfung vor Ort erfolge.



Sarah Spengler vom Ingenieurbüro Sing erklärte auf Nachfrage des Kreisboten, dass man bei einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von acht Megawatt mit einer Gesamt­investition von rund 5,5 Millionen Euro rechnen könne. Des Weiteren kann Gemeinden 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Dies sind somit rund 18.000 Euro pro Jahr für den Markt Peiting. Zu dem Punkt hatte in der Sitzung bereits Steffi Wörnzhofer (CSU) nachgefragt.



Günter Franz (Grüne) und Christian Lory (Unabhängige) stießen in das gleiche Horn. Beim Argument, dass landwirtschaftliche Flächen für die Produktion verloren gingen, müsse man „schon vor der eigenen Haustür kehren“ (Lory über Biogasanlagen) bzw. an den Verbrauch für Gewerbegebiete denken (Franz).



Thomas Elste (Grüne) fügte hinzu, PV-Anlagen auf freiem Feld seien vergleichsweise leicht zurückzubauen. Das schlagkräftige Argument sei aber, dass die Wertschöpfung in der Region verbleibe. „Wir können hier auch was gewinnen“, verdeutlichte Tobias Eding (SPD) seine Meinung und verwies auf die Investition der 61 Landwirte.



Zweiter Bürgermeister ­Gunnar Prielmeier (SPD) begründete sein Ja damit, dass mit Solarstrom ein Beitrag gegen Kohlendioxidausstoß und damit gegen die Erderwärmung geleistet werde. Herbert Salzmann (SPD) betonte, dass es sich um keinen Grundsatzbeschluss handle, sondern um das Ja oder Nein zu einem konkreten Vorhaben. Dass mit dem aktuellen Projekt 0,16 Prozent der Peitinger Flur mit Solarmodulen bestückt werden, damit habe er kein Problem. Außerdem sei noch immer ein Exportüberschuss an Milch zu verzeichnen.



Robert Sing vom gleichnamigen Planungsbüro skizzierte das weitere Prozedere. Im April 2022 gehe man ins baurechtliche Verfahren. Nächstes Jahr sollen die Module auf den Köpfinger Wiesen, wo Windräder wegen Artenschutz (Rotmilan-Vorkommen), Radarfeld des Wetterdienstes und wegen Denkmalschutz (Nähe zum Weltkulturerbe Wieskirche) nicht genehmigt werden, installiert werden. Die Stromerzeugung soll Ende 2023 aufgenommen werden.