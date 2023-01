Johann Joseph Pracht: Schongaus dichtender Tischlermeister

Blick auf das Modell der Stadt Schongau aus der Zeit um 1840 im Stadtmuseum Schongau von Südwesten mit dem Haus der Familie Pracht (durch Pfeil markiert) und der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt. © Scharrer

Schongau – Ein Beitrag von Harald Scharrer im aktuellen Welf 2022, dem Jahrbuch des Historischen Vereins Schongau – Stadt und Land, befasst sich mit den „merkwürdigen“ Lebensumständen des Johann Joseph Pracht (1765–1811).Dieser war zu seiner Zeit als dichtender Tischlermeister nicht nur in Bayern, sondern über die Grenzen der deutschen Lande bekannt. Heute hingegen ist er fast vergessen, da seine Biographie bisher nicht näher erforscht war.

Am Weihnachtstag, 25. Dezember, 1765 kam Johann Joseph Pracht in Schongau zur Welt. Er wurde in eine angesehene Schongauer Tischlerfamilie hineingeboren, die ein großes, dreigeschossiges Haus an der nordwestlichen Ecke Wein-/Kirchenstraße bewohnte. Sein Vater war Mitglied des Inneren Rats der Stadt und über 20 Jahre lang einer der Bürgermeister. Pracht besuchte in Schongau die Deutsche Schule und anschließend die örtliche Lateinschule. Seine Leistungen waren so gut, dass seine Eltern aus ihm einen Geistlichen Herren machen wollten und ihn auf das Gymnasium nach München schickten.



Dort war er im Internat, der Domus Gregoriana, untergebracht. Auch das Gymnasium durchlief Johann Joseph Pracht, ein Knabe von schwächlicher Konstitution mit guten Umgangsformen und einem Hang zum Schwatzen, erfolgreich. Besonders sein Talent für die deutsche und lateinische Sprache fiel positiv auf.



Um Geistlicher zu werden, standen als nächstes zwei Jahre Philosophie- und drei Jahre Theologiestudium am Münchner Lyzeum an. Johann Joseph Pracht wollte aber die geistliche Laufbahn nicht einschlagen und auch die Inhalte des Philosophiestudiums lagen ihm nicht, so dass er in seinem zweiten Studienjahr die Vorlesungen fast gar nicht mehr besuchte. Damit nahm seine akademische Laufbahn ein abruptes Ende. Er konnte nicht weiter am Lyzeum bleiben. Seine Eltern taten das naheliegendste, holten ihn zurück und ließen ihn das väterliche Tischlerhandwerk lernen.



Als 24-Jähriger heiratete er 1790 die Schongauerin und Schuhmacherstochter Johanna Reichard. In rascher Folge kamen Kinder zur Welt, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten. Johann Joseph arbeitete nun mit seinem Vater, einem begabten und kunstfertigen Tischler, in der Werkstatt zusammen. Neben dem Tagesgeschäft erhielt die Schreinerei auch anspruchsvollere Aufträge, wie den Bau eines neuen Chor­altars für die Pfarrkirche in Utting oder einer neuen Kanzel für die Schongauer Friedhofskapelle St. Sebastian. Neben seiner Arbeit begann Johann Joseph, der schon immer gerne gelesen hatte, die Fabeln des römischen Dichters Phädrus aus dem Lateinischen in deutsche Reime zu übertragen. Er tat dies als „Wehrmittel gegen Dürftigkeit und Melancholie“, also um auch eine geistige Beschäftigung zu haben.



Diese Kanzel in der Friedhofskapelle St. Sebastian in Schongau ist ein Werk der Tischlerei Pracht. © Scharrer

Seine Nachdichtung wurde 1798 in Buchform publiziert und erregte großes Aufsehen. Dass ein Handwerksmeister vom Land eine derartige intellektuelle Leistung vollbringen konnte, wurde in der damaligen Zeit der Aufklärung sehr positiv aufgenommen. Sein Buch wurde bis nach London in der Presse besprochen, in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wahrgenommen und sogar vom bayerischen Kurfürsten Karl Theodor gelesen. Johann Joseph Pracht wurde bekannt und zum „dichtenden Tischlermeister“. Als nächstes übertrug er die Fabeln des Fr. Jos. Desbillons ins Deutsche. Sein Hauptwerk bildet die Nachdichtung der Lehrgedichte Zodicus vitae (Tierkreis des Lebens) des Marcellus Palingenius Stellatus in vier Bänden.



Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1800 gelang es Johann Joseph Pracht, an der neu eingerichteten Schulaufsichtsbehörde in Straubing als Verwaltungsmitarbeiter eine Anstellung zu bekommen, obwohl er dafür eigentlich nicht qualifiziert war. Seine Bekanntheit in gebildeten Kreisen und bei Hofe dürfte dabei nützlich gewesen sein. Er siedelte 1803 mit seiner Familie nach Straubing über und verkaufte das Schongauer Familienanwesen.



Nach nur wenigen Dienstjahren wurde die Schulaufsicht in Bayern neu organisiert und die Straubinger Behörde aufgelöst. Pracht wurde zunächst arbeitslos, hielt sich mit Nachhilfe in Latein und einer Aushilfstätigkeit an der Straubinger Distriktsbibliothek über Wasser. Um ihn weiter im Staatsdienst beschäftigen zu können, wurde er von den Straubinger Gymnasiallehrern auf seine Eignung für den Dienst an einer höheren Schule geprüft. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus. Neben guten Deutsch- und Lateinkenntnissen konnte er nicht viel vorweisen. Dennoch wurde er zum Lehrer der Eingangsklasse der Eichstätter Studienschule berufen.



So zog die Familie Pracht ein weiteres Mal um, diesmal von Straubing nach Eichstätt, wo sie im Jahr 1809 ankam. Nach nur wenigen Monaten in Eichstätt erkrankte Johann Joseph Pracht so schwer an einer zehrenden Krankheit, dass er nicht mehr unterrichten konnte. Im Alter von 45 Jahren starb er am 4. Juni 1811.



Der Welf ist in Schongau im Stadtmuseum, in der Büchergalerie und bei Schreibwaren Seitz, in Peiting bei Buch am Bach erhältlich.

Harald Scharrer