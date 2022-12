Johanniter Weihnachtstrucker wieder unterwegs Richtung Osteuropa

Von: Hans-Helmut Herold

Christian Stögbauer lotst durch die Regale, aus denen die Mädels die Waren für die Pakete entnehmen. © Herold

Schongau – Die Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter gibt es seit Jahren. Mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Alten Menschen, notleidenden Kindern und Familien und Menschen mit Behinderung wird durch ein Paket mit ausgewählten Dingen, die dringend zum Leben oder auch Überleben gebraucht werden, eine riesengroße Freude bereitet. Was jetzt gespendet und gesammelt wird, geht in den Weihnachtstagen Richtung Osteuropa.

Die freundliche Mädelsgruppe mit den leuchtend roten Pullovern am Eingang zum Schongauer V-Markt ist nicht zu übersehen. Mit strahlenden Gesichtern verteilen sie an diesem Samstag Flyer an die Besucher und geben gerne Erklärungen zu ihrem Vorhaben ab. Es handelt sich um eine Gruppe der Johanniter Jugend, die für die Aktion der Weihnachtstrucker Werbung macht.



Dezent im Hintergrund steht Christian Stögbauer, Ortsbeauftragter der Johanniter in Peißenberg. Bei ihm laufen an diesem Tag für die Aktion die Fäden zusammen. Stögbauer arbeitet seit Jahren mit in der Organisation der Johanniter und war schon bei mehreren Lieferungen in die Zielländer mit dabei. Er ist quasi ein Fuchs in Sachen Zusammenstellung der Pakete. So auch an diesem Tag im Verbrauchermarkt, wo die Zusammenarbeit „immer bestens unterstützt wird.“



„Zwei Fliegen werden an diesem Tag mit einer Klappe geschlagen“, formuliert es Stögbauer ganz locker. Das heißt, dass die Johanniter dem Besucher zwei Möglichkeiten geben, Waren zu spenden. „Die Waren sind genau vorgegeben, damit es beim Zoll keine Schwierigkeiten gibt“, beschreibt es Stögbauer.



Einmal kann der Spender das Paket zuhause selbst mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Geschenk für Kinder zusammenstellen. „Da haben sich immer Buntstifte bewährt, über die sich die Kinder riesig freuen“, sagt Stögbauer. Die anderen Artikel sind auf einer Checkliste genau nachzulesen.



Die zweite Möglichkeit ist die, in die Sammelbüchse der Mädels eine Spende zu geben. Ist ein gewisser Betrag in der Büchse, genauer gesagt 31,72 Euro, wird eine Dreiergruppe der Jugend mit Einkaufswagen aktiv. Bernd Pietruschka, der als Stadtgärtner jedes Jahr beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes in Schongau mit Hand anlegt, darf bei einer „Sammeltour“ durch die Regale mit dabei sein. Hat er doch im Vorfeld am Eingang eine großzügige Spende den Mädels in die Büchse gedrückt.



Die Aufgaben der drei sind genau festgelegt. Während Leonie nach dem Vorgabezettel die dementsprechenden Regalfächer ansteuert, entnehmen Marlene und Emma die jeweiligen Verpackungen aus dem Regal und packen diese in die extra bereitgestellten Kartons. „28 ausgewählte Artikel kommen so zusammen“, ist am Rande die Erklärung von Stögbauer. Er ist natürlich bei der Zusammenstellung mit dabei. Sozusagen als überwachendes Auge. Bernd Pietruschka ist beeindruckt, was er mit einem anerkennenden Lächeln und Kopfnicken quittiert.



Teilweise befüllen die Mädels sechs Pakete in einem Aufwasch. Dazu haben sie die leeren Schachteln auf einen Rollwagen des Baumarktes gelegt. Sind alle Artikel verstaut, sucht Leonie als „Späherin“ eine Kasse mit wenig Andrang. Die Bezahlung einfach und schnell, gute Vorarbeit des Marktleiters zahlt sich hier aus. Er hat die Codes der 16 verschiedenen Artikel auf ein Blatt kopiert, dazu die jeweilige Menge. So erfasst die Kassiererin mit ihrem Handscanner alle Artikel, die ja schon in den Paketen sind. Auf alle Fälle praktisch.



Im Eingangsbereich warten Emilia, Antonia und Lilly. Sie verschließen die Pakete mit durchsichtigem Tape. Schließlich sollen die mit weihnachtlichen Motiven bedruckten Kartons auch optisch zum Weihnachtsfest passen. Alle Pakete, egal ob vom Kunden mitgebrachte oder im Markt zusammen gestellte, werden zentral aufgestapelt.



Stolze 41 Pakete konnten die Mädels an diesem Samstag dank der abgegebenen Geldspenden zusammenstellen. Eine stattliche Anzahl, die sie richtig stolz macht. Natürlich auch Christian Stögbauer, der am Ende die Paletten zu den anderen Paketen karrt.