Jugend forscht wieder: Ausstellung in der Lechsporthalle

Teilen

Jugend forscht Regionalwettbewerb im Voralpenland 2022: Die Teilnehmer präsentieren den Juroren stolz ihr Forschungsprojekt. © Hoerbiger

Schongau – Der Countdown läuft: In einigen Tagen starten die Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ in der Region Voralpenland. Nach intensiven Monaten des Forschens, Tüftelns und Untersuchens stellen am kommenden Dienstag, 28. Februar, 47 Teilnehmer in Schongau ihre Arbeiten vor. Diesjähriges Motto der Events: „Mach Ideen“ groß. Ausgerichtet und gesponsort werden die Wettbewerbe von Hoerbiger.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen eine Vielfalt an Forschungen in den sieben vorgegebenen Fachgebieten. So entwarf ein Schüler des Welfen-Gymnasiums in Schongau ein Konzept für eine Windstation, die an einen Fahrraddynamo angeschlossen ist und das Laden von Smartphones und Laptops ermöglicht. Eine Schülerin und ein Schüler des Ernst-Reisinger-Gymnasiums in Schondorf entwickelten eine biochemische Redox-Flow Batterie, die Energie chemisch speichert und auf Abruf zur Verfügung stellt. Und zwei Mädchen, die das Mariengymnasium in Kaufbeuren besuchen, prüften, ob Saharastaub Mikroplastik enthält.



„Diese und andere Beispiele zeigen, dass die Teilnehmer ihre Ideen mit viel Kreativität und Ehrgeiz verfolgen und in ein eigenes Forschungsprojekt umgesetzt haben“, sagt Kerstin Giebel, Patenbeauftragte von „Jugend forscht“ bei Hoerbiger. „Die Besucher und Jurymitglieder der Regionalwettbewerbe können gespannt sein.“



Seit Monaten wird bei den Jungforschern entworfen, probiert und getüftelt. Neben Fachwissen und Technikinteresse sind natürlich auch Durchhaltevermögen und Teamgeist gefragt: Der Wettbewerb will die größtmögliche Freiheit bieten in der Entwicklung eigener wissenschaftlicher Fragestellungen, die nicht nur allein, sondern vor allem auch in Zweier- oder Dreiergruppen beantwortet werden sollen. „Hierbei sind der Experimentierfreude, Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt“, sagt Dr. Stefan Felber, Wettbewerbsleiter der Regionalwettbewerbe.



Am 28. Februar können die Teilnehmer ihre Ideen und Projekte der Öffentlichkeit präsentieren: Ihre Arbeiten werden von 10.30 bis 16.30 Uhr in der Lechsporthalle Schongau ausgestellt und von einer fachkundigen Jury bewertet. Die besten Arbeiten der jeweiligen Sparten qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe, die vom 27. bis 29. März in Vilsbiburg („Jugend forscht“) bzw. 30. bis 31. März in Regensburg („Schüler experimentieren“) stattfinden. Wem es gelingt, auch dort zu überzeugen, darf vom 18. bis 21. Mai zum Bundeswettbewerb nach Bremen.