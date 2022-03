Jugendwerkstatt in Schongau legt los

Von: Rasso Schorer

Erste Themen, die die Jugendwerkstatt in Schongau ausloten will: Umweltschutz, eine Müllsammel­aktion und ein Skatepark. © Symbolfoto: PantherMedia/moodboard (YAYMicro)

Schongau – Wie geht es mit dem zunächst nicht zustandegekommenen Jugendbeirat weiter? Diese Frage beschäftigte die Jungbürgerversammlung im Herbst und danach den Stadtrat. Das Ergebnis ist ein Projektteam, das sich als „Jugendwerkstatt“ mit Juze und Jugendreferenten zu einzelnen Themen einbringt. Mittlerweile hat das Team losgelegt und trifft sich das nächste Mal und für alle offen am Mittwoch, 16. März, um 17 Uhr im Juze.

Die sechs Jugendlichen – um einen Jugendbeirat zu bilden wären elf Vertreter verschiedener Schulen nötig gewesen – sind immer noch bei der Stange. Am Valentinstag trafen sie sich erstmals für ein Kennenlernen. Dabei kamen schon erste interessante Themen auf: Umweltschutz, eine Müllsammel­aktion und ein Skatepark, schildern Christina Annibalini und Sebastian Kosler vom Schongauer Jugendzentrum.

Weitere Ideen sollen beim nächsten Termin am 16. März im Juze gesammelt und dann ihre Machbarkeit geklärt werden. Das Treffen ist ausdrücklich für alle offen, entschied das Team – auch Jugendliche, die nicht in Schongau wohnen. Denn wer morgens aus Schwabbruck in die Schule nach Schongau fährt und dort weite Teile seines Tages verbringt, habe auch ein Interesse und Recht darauf, sich hier einzubringen, fassen Annibalini und Kosler den Standpunkt der Jugendwerkstatt zusammen.



Möglichst offen soll auch die Möglichkeit sein, Themenvorschläge anzubringen. Das Team der Projektwerkstatt will sich dazu zeitnah einen Instagram-Auftritt zulegen.