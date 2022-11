Schongauer Stadtbauamt: Bewegung in der Aufgabenliste

Von: Rasso Schorer

Teilen

Die Kapazitäten des Stadtbauamts sind begrenzt. Darüber, wie dringlich welche Aufgaben sind, gab es am Dienstag erneut eine Diskussion im Stadtrat. © Archiv/Schorer

Schongau – Die Aufgabenliste ist lang, die finanziellen und personellen Ressourcen geben es aber nicht her, sie vollumfänglich rasch abzuarbeiten. Deshalb beschloss der Stadtrat im November 2021 eine Priorisierung. Das Ergebnis waren zwei Listen: die der investiven Maßnahmen (Neubau- und Sanierungsmaßnahmen) und der nichtinvestiven Planungen (Bauleitplanung, Stadt­entwicklung und -sanierung). Weil in der Zwischenzeit Beschlüsse zu neuen Projekten und Planungen dazukamen, Förderbindungen zu beachten waren und sich auch die Energiekrise niederschlägt sowie die Haushaltssatzung 2023 vorzubereiten ist, ist eine Aktualisierung der Liste erforderlich. Das Abrutschen mehrerer Themen macht deutlich, wie schmerzhaft begrenzt die Handlungsspielräume sind.

„Wir haben vor einem Jahr eine Priorisierung gemacht und jetzt werden deren Punkte links und rechts überholt“, sagte Michael Eberle (CSU) am Dienstag im Stadtrat. Die Gründe seien nachvollziehbar, doch werde die Liste immer länger, fasste er zusammen.



„Die Änderungen sind hier im Gremium entstanden“, stellte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich klar, wie es binnen eines Jahres zu den zahlreichen Änderungen kam. „Sie entscheiden, was auf die Agenda kommt“, adressierte er an die Räte. So habe das Thema Solar in den vergangenen Monaten deutlich an Stellenwert gewonnen. „Alle Punkte wurden hier schon mal behandelt.“



Es gehe nur über ein sukzessives Abarbeiten, pflichtete Bürgermeister Falk Sluyterman bei. Allem hohe Dringlichkeit zuzuschreiben und viele Punkte gleichzeitig voranbringen zu wollen, verlangsame den jeweiligen Prozess, stimmten er und Dietrich überein.



Markus Keller (Grüne) und Martin Schwarz (SPD) wünschten sich Zusatzinfos in der Liste, wie viel Zeitaufwand je Aufgabe zu veranschlagen ist. Auch Eberle sah hierin einen Mehrwert. Das aber sei seriös kaum zu leisten, entgegnete Dietrich und verwies darauf, dass beispielsweise die Öffentlichkeitsbeteiligung mal kurz und bündig abgearbeitet werden könne, manchmal aber auch einige Kapazitäten binde. „Da kann ich im Vorfeld nur Hellseherei betreiben.“



Planungen vergebe die Stadt ohnehin schon anderweitig; sie übernehme die Bauherrenaufgaben, entgegnete der Stadtbaumeister auf den Vorschlag Kornelia Funkes (CSU), das Stadtbauamt durch Einbeziehung Externer zu entlasten. Auch Eberle sah darin eine Chance; zudem erkannte Ilona Böse (SPD) die Dringlichkeit, sich in diese Richtung Gedanken zu machen. Man könne sehr vieles extern vergeben, wandte Dietrich ein. „Die eigentliche Arbeit wird aber an unserer Stadt vorgenommen.“ Satzungen von woanders her oder Muster auf Schongau zu übertragen, das sei kaum möglich.



„Viel vor der Brust“

Dass die Notwendigkeit einer Projektliste schon an sich ein Armutszeugnis sei, fand Gregor Schuppe (ALS). „Wir haben Ideen, haben Nöte, bekommen aber nichts umgesetzt.“ Eine Wertung der Arbeit im Rathaus sei das ausdrücklich nicht – dort werde „top gearbeitet.“ Doch gelte es, Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken. Die Frage sei, ob die Abteilungen zielführend zugeschnitten sind. „Ich werde in naher Zukunft eine Organisationsuntersuchung beantragen.“



„Es wird wahnsinnig viel umgesetzt, wir haben aber auch wahnsinnig viel vor der Brust“, entgegnete Dietrich. Der Investitionsstau, der sich in der Vergangenheit aufgetürmt habe, sei enorm.



Die Aktualisierung der Priorisierung investiver Projekte wurde dennoch einstimmig angenommen; jene der nicht­investiven Vorhaben mit 16:4 Stimmen.

Projektlisten 2023 – Top 5 (Dringlichkeit in absteigender Reihenfolge)

Investive Projekte: Generalsanierung Städtische Wohnungen „Im Tal 8-12“; Generalsanierung Mittelschule; Sanierung Temporäre Unterkunft für Obdachlose (neu); Sanierung Eisstadion BA1; Bestandsbau Staufer Grundschule RLT-Anlage



Nichtinvestive Projekte: „Solarpark Schongauer Norden SO“ - 1. Änderung; „Solarpark Römerstraße SO“; „Solarpark Schongauer Norden SO“- 2. Änderung; „Historische Altstadt“ (Vergnügungsstätten); Satzung für Photovoltaik historische Altstadt (alle neu)