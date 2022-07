Keine Wiedererweckung fürs Volksfest in Schongau

Ein Bild, das sich in Schongau so schnell nicht wiederholen wird: das letzte Volksfest im Jahr 2018.

„Ist eingeschlafen“

Von Rasso Schorer schließen

Schongau – Auch 2022 wird es kein Volksfest in Schongau geben. Die Idee eines Rummels in der Stadt wird ebenfalls nicht weiter verfolgt.

Nur anderweitig sei sie zuletzt kurz mit Ronny Grubart, Organisator unter anderem des letzten Schongauer Volksfests im Jahr 2018, in Kontakt gestanden, schildert Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio. Das Schongauer Volksfest sei „eingeschlafen“ und es gebe „keine aktuellen Pläne, es wieder zu erwecken“.

Schongauer Volksfest: Jahrelang zu wenig Resonanz

Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dafür nochmal als Organisator einbringe, liege auch laut Grubart bei null. „Ich war gern in Schongau, es war toll.“ Doch habe er alles probiert, alles gegeben, fünf Jahre ein „Top-Programm“ auf die Beine gestellt – die Resonanz aber blieb ihm zu schwach.



Noch dazu seien es für die Schausteller weiterhin schwierige Zeiten, auch wenn die Auftragsbücher derzeit voll seien. Sie müssten von weiter weg an den Volksfestplatz kommen, viele haben laut Grubart zwischenzeitlich aufgehört. Das Risiko, für eine „nicht-etablierte Veranstaltung“ wie das Schongauer Volksfest zuzusagen, werde wohl kaum jemand eingehen, schätzt Grubart ein.



Auch einen Rummel in der Innenstadt in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag, wie er 2021 geplant war, sich dann aber doch noch zerschlug (wir berichteten), werde es heuer nicht geben, so Puzzovio. Für den vom November in den September verlegten verkaufsoffenen Sonntag laufen die Gespräche mit anreisenden Markthändlern. Das reiche als Zugpferd aus, so ihre Einschätzung nach Rücksprache mit der Werbegemeinschaft Altstadt.