„Tiefer Eingriff“

Keine Verpflichtung zu Solaranlagen in Peiting

Von: Johannes Jais

Im Baugebiet Bachfeld. Eine generelle Verpflichtung zu einer Mindestgröße an Solaranlagen auf Dächern oder Wänden von Neubauten ist abgelehnt worden. © Jais

Peiting – Eine Verpflichtung zu Solaranlagen auf Dächern oder wahlweise an Wänden – das will die Grünen-Fraktion im Marktgemeinderat. Exemplarisch soll eine solche Regelung in den Neubaugebieten Bachfeld und Heimgartenstraße erprobt werden. Doch der Vorstoß ist gescheitert. Nur vier der 23 anwesenden Gemeinderäte haben das befürwortet. Die Mehrheit lehnte eine Verpflichtung ab.

Zu dem Thema entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, nachdem Fraktionssprecher Thomas Elste den Antrag vorgelesen hatte. Bei der Energiegewinnung hätten Kommunen wie Tübingen und Amberg (Oberpfalz) entsprechende Regelungen getroffen und umgesetzt, stellte Elste einen Vergleich an. In Peiting habe man hingegen in den letzten 15 Jahren trotz attraktiver Anreize nur ein Zehntel der Bevölkerung und des Gewerbes dazu motivieren können, ihren Beitrag zur regenerativen Energieerzeugung und damit auch zum aktiven Klimaschutz beizutragen.



Das sei viel zu wenig, fuhr Thomas Elste fort: „Ein Weiter so wie bisher“ sei keine Lösung. Ein massiver, schneller Ausbau regenerativer Energien auf bereits versiegelten Flächen reduziere den Bedarf, landwirtschaftlich genutzte Flächen zu überbauen. Dadurch würde auch der Bedarf aus klimaschädlichen fossilen und gefährlichen atomaren Quellen vermieden. Die Energieversorgung vor Ort werde gesichert, dieses Vorgehen halte zudem Geld in der Region und stabilisiere langfristig die persönlichen Energiekosten.



Der Antrag der Grünen zielte darauf ab, dass die Verwaltung praktikable Regelungen erarbeitet, mit denen sowohl bei neuen Wohngebäuden als auch bei Gewerbebauten „eine zumutbare Mindestgröße an Solaranlagen auf Dächern oder wahlweise an Wänden“ zu installieren ist. Selbstwenn bei bestehenden Gebäuden am Dach was verändert werde, solle dies überlegt werden, falls nicht Denkmalschutz, Wirtschaftlichkeit oder Verschattung dagegensprechen.



Man müsse eine Lösung selbst in die Hand nehmen und nicht auf Initiativen des Bundes oder der Länder warten, kommentierte Elste. Dessen Fraktionskollegin Susann Tabatabai-Schweizer ergänzte außerdem, der Zeitfaktor sei ganz erheblich. Der Bund fordere Städte und Gemeinden doch dazu auf, den Klimaschutz in der Priorität ganz oben anzusiedeln.



„Tiefer Eingriff“



„Geschäftsleiter Stefan Kort befand, aus Sicht der Verwaltung sei der Antrag kritisch zu bewerten. Das käme einem tiefen Eingriff gleich. Problematisch sei es vor allem mit einer Verpflichtung bei der Sanierung von Bestandsbauten. Außerdem verwies er auf die wirtschaftliche Lage mit explodierenden Baukosten.



Ein Ausbau sei dringend notwendig, müsse aber sinnhaft sein. Dies sagte Michael Deibler (CSU). Er wertete den Vorstoß der Grünen als „symbolischen Antrag“. Hermann Mödl (Bürgervereinigung warnte davor, „jemand so was draufzudrücken“. Effektiver sei ein hydraulischer Abgleich der Heizung im Haus. Da ließen sich bis zu 15 Prozent sparen – erst recht mit einer „Hocheffizienzpumpe“, fügte Mödl hinzu, der selbst Installateur ist.



In Neubaugebieten seien häufig Wärmepumpen im Einsatz, meinte Marion Gillinger (ÖDP). Der Strom dafür käme in den meisten Fällen von einer Solaranlage. Es sei kritisch zu sehen, wenn jemand für verpflichtende Photovoltaik auf dem Dach einen Kredit aufnehmen müsse.



Norbert Merk (CSU)lehnte eine solche „Bevormundung“ ab. Der Fokus müsse in Zukunft ohnehin auf größere Speicher für ein ganzes Quartier und nicht auf Einzellösungen für jeden Keller gerichtet werden. Christian Lory (Unabhängige) war der Auffassung, dass jeder, der neu baut, auf energetische Qualität achtet, sei’s bei der Kellerdecke, bei Fenstern, beim Dach und bei der Energieversorgung. Da sehe er es kritisch, wenn Bauwerbern nochmal „was vorgesetzt“ werde.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) erachtete verbindliche Regelungen in Kommunen als falschen Ansatz. Er halte das für nicht praktikabel. Sinnvoll sei es, wenn in Zukunft bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen drinnen steht, dass ein Parkplatz für Solarmodule genutzt werden müsse. Da habe er Vertrauen in die Landesregierung.



Abwägend



„Teils-teils“ könne er bei dem Antrag der Grünen mitgehen, wägte Herbert Salzmann von der SPD ab. Dass in einer Satzung verankert werde, die Photovoltaik auf dem Dach sei verpflichtend, sei vielen Bürgern nicht zuzumuten. „Mitgehen“ könne er aber, wenn im Bebauungsplan für ein neues Einfamilienhaus eine Solaranlage z.B. mit einer Leistung von zehn Kilowatt-Peak verlangt werde. Bei einem Einfamilienhaus, das zwischen 800.000 Euro und einer Million Euro kostet, sei die Verpflichtung zu Solarmodulen, für die ungefähr 12.000 bis 18.000 Euro zu bezahlen sind, durchaus vertretbar.