Kinderbetreuung: Peiting künftig an der Gebührenspitze

Von: Johannes Jais

Teilen

Die Frage ist: Sind die Gebühren für die Kinderbetreuung in Peiting (Foto vom Therese-Peter-Kinderhaus mit den Krippengruppen) nach der beschlossenen Erhöhung, die ab Januar 2024 greift, noch im grünen Bereich? © Jais

Peiting – Regelmäßig ist zu hören, dass die Betreuung in den Kindertagesstätten spitze sei – ein Lob, das Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gerne aufnehmen. Spitze ist Peiting freilich auch bei den Gebühren. Denn ab Januar 2024 müssen Eltern und Erziehungsberechtigte deutlich mehr bezahlen als bisher.

Der Markt Peiting rechnet nach der deftigen Erhöhung mit Mehreinnahmen von 200.000 Euro. Die neuen Gebühren decken die Kosten zu 15 Prozent. Das trifft auf Kindergärten zu, aber auch auf die Krippe, wo Buben und Mädchen bis zu drei Jahren betreut werden.



Eigentlich hebt die Gemeinde die Benutzungsgebühr immer zum September an. Doch die neuen Sätze greifen erst zum Januar 2024. Der Markt Peiting will Eltern, aber auch den freien Trägern der Tagesstätten wie Caritas und Kinderhilfe Oberland mehr Zeit geben, sich auf die neuen Gebühren einzustellen.



Wer sein Kind fünf bis sechs Stunden pro Tag in den Kindergarten gibt, bezahlt ab nächstem Jahr 191 Euro im Monat. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es noch 111 Euro. Seit April 2019 übernimmt der Bayerische Staat per Zuschuss an die Eltern 100 Euro; dies ist seit April 2019 so geregelt. Besucht aus einer Familie auch ein zweites Kind die Einrichtung, sind es 95,50 Euro. Bei sechs bis sieben Stunden Buchungszeit sind es 206 Euro fürs erste Kind.



Deutlich höher sind die Gebühren für die Krippengruppe. Da verlangt der Markt Peiting ab Januar 2024 bei einer Buchung zwischen fünf und sechs Stunden 241 Euro; bei sechs bis sieben Stunden sind es bereits 281 Euro.

Kinderbetreuung in Peiting: „Preis immer noch vertretbar“

Aus Sicht der Kämmerei sei der Vorschlag zur Gebührensatzung „immer noch ein vertretbarer Preis“, befand Simone Weber. Sie ist stellvertretende Kämmerin. Die Erhöhung, mit der sich Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau an die Spitze katapultiert, ist vom Gemeinderat mit großer Mehrheit so beschlossen worden. Dagegen stimmten die drei Räte aus der Fraktion der Unabhängigen.



Geschäftsleiter Stefan Kort berichtete von einer Stellungnahme des Elternbeirates vom Kindergarten St. Michael, wo 72 Kinder betreut werden und wo die Caritas der Träger ist. Darin hieß es, dass die 100 Euro, die der Staat pro Kind bei Buchung eines Kita-Platzes an die Eltern bezahlt, mit der deftigen Erhöhung ab 2024 ad absurdum geführt werden.



Außerdem sei ein Unterschied zwischen den einzelnen Einrichtungen zu machen, fügen die Elternbeiräte von St. Michael hinzu. Damit meinen sie den Personalschlüssel. Geschäftsleiter Kort räumte ein, dass die Gemeinde einen „besseren Anstellungsschlüssel“ habe als z.B. St. Michael. Allerdings sei der Markt Peiting auch immer in der Pflicht, wenn kurzfristig Buben und Mädchen aufgenommen werden müssen.



Die Gemeinde Peiting hat für die Betreuung der gut 400 Kinder derzeit jährlich Kosten von 1,65 Millionen Euro und bei der Krippe von 1,75 Millionen Euro zu tragen. Hinzu kommen der Kommunalanteil für gemeindliche Einrichtungen und der Defizitausgleich an die freien Träger (925.000 Euro).