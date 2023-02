„Herzlich eingeladen“

Kindergarten am Rathaus: Ende einer Ära in Peiting

Von: Astrid Neumann

Nehmen Abschied und laden ein: Bürgermeister Peter Ostenrieder und Einrichtungsleiterin Sylvia Wladar im „Atelier“ des Rathaus-Kindergartens. © Neumann

Peiting - Generationen von Peitingern haben den Kindergarten am Rathaus besucht. Mit dem Umzug in die Kita Sonnenschein geht damit im April nun eine Ära zu Ende. Ein Tag der offenen Tür soll allen die Gelegenheit geben, in Erinnerungen zu schwelgen und sich von der Einrichtung zu verabschieden.

Gebaut als Erweiterung der Knabenschule, die sich damals im heutigen Rathaus befand, wurde das Gebäude seit 1940 als Kindergarten genutzt. Viel verändert habe sich in all der Zeit nicht, so Leiterin Sylvia Wladar, die selbst seit 1986 in der Einrichtung arbeitet. Die Sanitäranlagen seien in den 1960er Jahren erneuert worden, eine Küche gebe es erst seit fünf oder sechs Jahren. Wladar kann dem aber durchaus Positives abgewinnen: „Man muss nicht so aufpassen“, meint sie.



Zwei ehemalige Schulsäle und ein kleiner Raum sowie ein Turnraum – damit mussten Kinder und Erzieher bisher zurecht kommen. Personal- und Lagerräume sowie ein Büro würden schon fehlen, so Wladar. Dennoch: „Es liegt nicht am Gebäude, sondern an Leuten, die dort arbeiten.“



Der erste Kindergarten in Peiting: Seit 1940 wird das Gebäude neben dem Rathaus als solcher verwendet. Zuvor befand sich darin die Knabenschule. © Gemeinde

Die Wärme und heimelige Atmosphäre, die stets im Kindergarten am Rathaus herrsche, wolle sie mit ins neue Haus bringen – der Kita Sonnenschein an der Jägerstraße. Bereits im April soll der Umzug über die Bühne gehen. „Die Kartons stehen schon da“, so die 58-Jährige.



Von Seiten des Rathauses werde man die Einrichtung ebenfalls vermissen, so Bürgermeister Peter Ostenrieder, der selbst 1976/77 den Rathaus-Kindergarten besuchte. „Das Kindergeschrei wird fehlen“, ist sich das Gemeindeoberhaupt sicher. Ruhiger wird es wohl nebenan zugehen, wenn die Gemeinde die Pläne verwirklicht und dort Kämmerei und Kasse einziehen.



„Herzlich eingeladen“

Zuvor sollen alle Peitinger die Gelegenheit bekommen, sich von „ihrem“ Kindergarten zu verabschieden. Dafür wurde kurzerhand ein Tag der offenen Tür organisiert. Am kommenden Freitag, 3. März, zwischen 14 und 17 Uhr kann die Einrichtung besucht werden. Da viele Dinge überhaupt nicht verändert wurden, ideal, um in Erinnerungen zu schwelgen, so Wladar. Sie will dafür auch viele alte Fotos aufhängen.



So ein Abschied sei für viele wichtig, weiß sie. Besonders würde sich Wladar freuen, wenn neben vielen ehemaligen Kindergartenkindern auch ehemalige Kolleginnen an diesem Tag dabei sind. „Alle, die dort gearbeitet haben oder den Kindergarten besucht haben, sind herzlich eingeladen.“



Wladar selbst verabschiedet sich vom Rathauskindergarten mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es ist ein Stück Heimat, das ich verlasse“, so die 58-Jährige.