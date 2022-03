Neubau des Kindergartens St. Michael in Altenstadt wahrscheinlich

Von: Manfred Ellenberger

Die Grenzen der Aufnahmefähigkeit sind erreicht: Für einen Neubau dürfte das von der Gemeinde erworbene Grundstück südlich der Jahnstraße (Rasenfläche vorne) erste Wahl sein. © Ellenberger

Altenstadt – Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Das hatte sich wohl der Verwalter des Kindergartens St. Michael Josef Zeller gedacht und den Gemeinderat mit einem Film über die räumliche Beengtheit informiert.

„Der Kindergarten und die Kinderbetreuung platzt aus allen Nähten“, stellte Bürgermeister Andreas Kögl fest. In der Anfangszeit waren Vier- und Fünfjährige zu betreuen. Inzwischen ist das anders. Die derzeit 153 Kinder sind auf neun Gruppen verteilt, Tendenz steigend. Aufgeteilt sind diese in zwei Krippen-, drei Regel- und jeweils zwei weitere Gruppen mit Vorschul- beziehungsweise Hortkindern.

Stetig gestiegene Kinderzahl im Kindergarten St. Michael in Altenstadt

Damit einhergehend wurde personell aufgestockt. Momentan sind es 17 pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit, zwei Sekretärinnen in Teilzeit und zwei auf Minijobbasis beschäftigte Hausmeister. Darüber hinaus steht neben Kindergartenverwalter Zeller auch Harry Behne als Verwaltungsleiter der Träger-Pfarrei zur Verfügung. Hinzu kommen Praktikanten sowie zwei Reinigungskräfte und eine Mittagshilfe. Das Jahresbudget übersteigt mittlerweile die Millionengrenze.

Durch das knappe Platzangebot müssen viele Kinder im Tagesverlauf die Räumlichkeiten zu bestimmten Zeiten wechseln. Das kompensiere das fehlende Platzangebot aber nur annäherungsweise, so Zeller. Mitunter müssen Räume zwischen den Nutzerwechseln nochmals gereinigt werden. Die viel zu kleinen Schlafräume der Kindergrippe befinden sich im Keller. Die mittlerweile sowohl in den Kindergärten und in Krippen auferlegten Ausweich- und Beobachtungsräume fehlen komplett. Genauso wie ein eigener Speiseraum und eine kindergeeignete Küche. Der jetzige Raum ist seit jeher Küche und Mehrzweckraum zugleich.

Rechtsanspruch auf Hortbetreuung ab 2026

Für die rasante Entwicklung der Kinderzahlen gibt es mehrere Gründe. Kinder kommen heutzutage viel jünger dort hin und bleiben folglich auch länger. Neben einer größeren Zahl mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund gibt es auch mehr alleinerziehende Eltern als früher und mehr Familien, die auf zwei Einkommen angewiesen sind. Obendrein wächst Altenstadts Bevölkerung durch Familienzuzüge. Bei dem seit 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung braucht es aufgrund der großen Nachfrage schon sehr bald eine dritte Krippengruppe. „Es kommt noch einiges auf uns zu“, richtete Kögl den Blick auf 2026. Ab dann wird es einen Rechtsanspruch auf Hortbetreuung geben. Diese wird derzeit mit Sondergenehmigung des Landratsamtes in einer Übergangsphase im Bürgerzentrum wahrgenommen, einhergehend mit zahlreichen Zugeständnissen. Ein Problem, dass seit wenigstens drei Jahren bekannt ist, erinnerte Zeller.

Bauliche Maßnahmen müssten, so Kögl, noch „dieses Jahr unter Dach und Fach“. Immerhin hatte die Gemeinde strategisches Augenmaß bewiesen, als sie das Grundstück gegenüber kaufte. Auch Behne teilte mit, dass der katholische Träger einen Neubau favorisiere.

Die Elternbeiräte Bettina Schmid, Monika Thoma und Alexander Filke hatten die Sitzung als Zuhörer verfolgt. Sie machten in der „Aktuellen Viertelstunde für die Bürger“ darauf aufmerksam, dass es nicht nur um den Hort geht. Die „Zustände“ im Bürgerkaffee würden den Kindern nicht gerecht. Zusätzlich bestehe die Tendenz, dass viele Eltern ihre Kinder aufgrund der Coronaproblematik zurückstellen lassen würden. „Wir werden mehr als voll sein“, prognostizierte Thoma.

Ob nun um- oder gar neu gebaut wird, will der Bürgermeister mit Schule, Kindergarten, Landratsamt und Kämmerer besprechen. Allzu viel Zeit bleibt jedoch nicht. Schließlich sind kommunale Neubauten binnen fünf Jahren – wenn überhaupt – nur schwerlich zu verwirklichen. Schnelle Verbesserungen sind damit nicht erreichbar.