Kommunale Verdienstmedaille in Silber für Albert Hadersbeck

Albert Hadersbeck (rechts) nahm die Verdienstmedaille in Silber von Innenminister Herrmann entgegen. © Schlecker

Altenstadt – Für ihre wertvolle Arbeit um das Gemeinwohl und ihr vorbildliches Engagement hat Innenminister Joachim Herrmann vergangene Woche verdienten Persönlichkeiten das Bundesverdienstkreuz sowie Kommunale Verdienstmedaillen in Gold, Silber und Bronze verliehen. Albert Hadersbeck erhielt die Kommunale Verdienstmedaille in Silber.

Albert Hadersbeck war von 1978 bis 2002 Mitglied des Gemeinderats Altenstadt. Zwölf Jahre lang hat er das Amt des zweiten Bürgermeisters bekleidet. 2002 haben ihn die Bürger von Altenstadt zu ihrem neuen Ersten Bürgermeister gewählt. In den 18 Jahren seiner Amtszeit hat er mit großem persönlichem Engagement die Orts­entwicklung vorangebracht. Neben der Ausweisung von Bauland wurde das Rathaus renoviert und umgebaut und der Kindergarten modernisiert. Besondere Verdienste hat sich er sich auch um den Hochwasserschutz, schnelles Internet und den Trassenverlauf beim Bau der Hochspannungsleitung erworben, so der Minister. Nachdrücklich hat er sich auch für die Durchführung der Dorferneuerung eingesetzt. Er war Initiator für die Gründung des Bürgernetzwerks ‚Miteinander in die Zukunft‘, das sich zum Ziel gesetzt hat, soziale und familiäre Strukturen zu unterstützen und dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Durch den Umbau der ehemaligen Teilhauptschule ist zudem ein Bürgerzentrum entstanden, das von den unterschiedlichen Gruppen der Gemeinde mit Leben erfüllt wird.



Als stellvertretender Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt habe er mit seiner ausgeprägten Fachkompetenz und seinem ausgleichenden Wesen zu einer reibungslosen Zusammenarbeit unter den Bürgermeistern der fünf Verwaltungsgemeinden beigetragen.



Seit 2002 übernimmt er Verantwortung im Kreistag. Über Jahrzehnte hinweg war er Mitglied verschiedener Ausschüsse, unter anderem im Kreis­ausschuss, im Finanz- und im Schulausschuss. Aufgrund seiner Erfahrung, seines politischen Geschicks und seiner nimmermüden Einsatzbereitschaft habe er sich in der Bevölkerung großes Ansehen erworben, betonte Herrmann.