Kommunale Verdienstmedaille in Silber für Herwig Skalitza

Herwig Skalitza (rechts) und Bürgermeister Peter Ostenrieder bei der Verleihung der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber. © FKN

Peiting – Im Auftrag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat Herwig Skalitza die Kommunale Verdienstmedaille in Silber von Bürgermeister Peter Ostenrieder verliehen bekommen.

Skalitza war beim offiziellen Verleihungstermin verhindert, deshalb sprang der Rathauschef für den Innenminister ein. Schon seit 1978 setze sich der Geehrte in vorbildlicher Weise für die kommunalpolitische Selbstverwaltung ein, hieß es in der Laudatio. Zunächst als Marktgemeinderat, dann von 1990 bis 1996 als Zweiter Bürgermeister und von 1996 bis 2008 als Fraktionsvorsitzender der CSU im Marktgemeinderat. Seit 1976 organisierte er Bürgerreisen durch ganz Europa und darüber hinaus, unter anderem 1988 in die DDR. Von Februar 1990 bis 2006 führte er beispielsweise in einige Orte Rumäniens große Hilfslieferungen durch. Im Jahr 1993 war Skalitza Mitbegründer des Peitinger Bauernmarkts.



„Bei einigen Betriebsansiedlungen, die er nachdrücklich unterstützt hatte, konnten wertvolle Arbeitsplätze in Peiting nicht nur gehalten, sondern auch neue generiert werden, und durch von ihm organisierte Sammel- und Spendenaktionen konnten schon viele Dinge im Ort erreicht werden, die es sonst nicht gegeben hätte (z.B. für ein Feuerwehr-Transportfahrzeug)“, lobte Ostenrieder stellvertretend.



Heute ist Skalitza Vorsitzender des örtlichen Alpenvereins und organisiert weiterhin Reisen. „Einige Dinge, die heute in Peiting als ganz normal angesehen werden, wären vielleicht ohne Herwig Skalitza nicht gekommen.“