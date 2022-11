Kommunales Stromsparen am Beispiel Hohenfurch

Von: Manfred Ellenberger

Hohenfurch – Noch bei der Septembersitzung sowie mehrere Tage danach hatte es wegen der hohen Kosten auch Einwände gegen einen weiteren Vertrag mit dem kommunalen Grundversorger LEW gegeben. Bei der Oktobersitzung bestätigte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang dem Gemeinderat nun den vom 1. Januar 2023 bis zum Jahresende 2024 geschlossenen Vertrag.

Bei den Bruttosummen (mit Steuern, Abgaben, Netznutzung und Mehrwertsteuer) beträgt der neue Preis rechnerisch bis zu etwa 236 Prozent über dem jetzigen. Einerseits ist dies eine sehr große Steigerung, andererseits verdeutlicht die vom Bayerischen Gemeindetag vorgenommene Bündelausschreibung, dass diese noch deutlich höhere Preise zur Folge hatte (wir berichteten).



Straßenbeleuchtung

Die LEW bieten als regionaler Partner mit „großer Expertise“ eine Analyse der Straßenbeleuchtung an. Um sich einen Überblick über die Möglichkeiten zur Einsparung hier und über weitere Energieeinsparungen zu verschaffen, hatte Vogelsgesang neben der Auftragsvergabe eine solche Analyse angefragt und erhielt detaillierte Informationen.



Im LEW-Zuständigkeitsbereich sei der Anteil der LED-Technik an den insgesamt über 146.000 Straßenbeleuchtungsanlagen mit 75 Prozent im deutschlandweiten Vergleich herausragend gut. LED ist die effizienteste Beleuchtungstechnik. Außerdem können die Anlagen inzwischen auch mit einer autarken Dimmung ausgestattet werden.



Von den 257 Leuchtstellen in Hohenfurch sind 253 und damit über 98 Prozent mit LED-Technik ausgestattet. Davon werden 145 jede Nacht auf bis zu 50 Prozent der Leistung reduziert. Die Schaltzeiten sind bis 21 Uhr (100 Prozent), 21 bis 24 Uhr (70), 0 bis 5 Uhr (50), 5 bis 6 Uhr (70) und ab 6 Uhr wieder 100 Prozent. Das LEW-Fazit für Hohenfurch lautet, dass die Straßenbeleuchtung „mit Weitblick in ein hocheffizientes System saniert wurde, was gerade in der jetzigen Zeit sehr positiv zu bewerten“ sei.



Weiteres Sparpotential

Zwar sei es möglich, noch mehr zu dimmen. Bei zu geringer Bestromung beginnt die LED aber zu flackern. Außerdem müsste jede Leuchte angefahren und umprogrammiert werden, was die Gemeinde jeweils 100 bis 150 Euro kosten würde. Die Einsparungen würden das finanziell nicht aufwiegen. Ähnlich verhält es sich mit einem nachträglichen Ein- oder Umbau der Steuerung in einer ungedimmten LED-Leuchte oder dem Einbau von Bewegungsmeldern. Hierbei liegen die Kosten pro Leuchte sogar noch deutlich höher. Eine zeitliche Abschaltung wiederum empfiehlt sich nur bei Leuchten, welche keine autarke Dimmung besitzen. Zusätzlich müssen sich alle Leuchten auf der gleichen Schaltstelle befinden, da dies „zentral“ gesteuert wird.



Ergänzend dazu teilte LEW auch mit, dass die Dimmfunktion aus den Erfahrungen in der Praxis bei temporärer Teil-/Abschaltung nicht mehr funktioniert. Auch die Lebensdauer der Leuchten beeinträchtige das drastisch. Die Bayerische Versicherungskammer als Träger der Kommunen hatte bereit empfohlen, von einer Teil-/Abschaltung abzusehen. Möglich wäre auch eine Anpassung der Schaltzeit über die Astrouhr in den Schaltstellen. Damit könnte man beispielsweise die Straßenbeleuchtung etwas später einschalten und/oder früher ausschalten.



Laut LEW sei ein kleiner Anteil der Leuchten mit autarker Dimmung im Vergleich zum vorbildlichen LED-Anteil noch „ausbaufähig“, dabei handelt es sich um Leuchten, die teilweise über sechs Jahre alt sind. Bei einem Defekt der Technik wird direkt ein Modul eingebaut, welches die Dimmung beinhaltet. Somit erhöht sich der Anteil der Leuchten mit automatischer Reduzierung im Laufe der Jahre also sowieso. Auch deshalb sei es derzeit wirtschaftlich nicht sinnvoll, hier proaktiv die Dimmung nachzurüsten.



Energie- und versorgungstechnisch gibt es für die LEW aufgrund der genannten Rahmenbedingungen derzeit keinerlei Anlass, die Straßenbeleuchtung bzw. Teile davon in den Nachtstunden abzuschalten. Sollte sich an der Situation etwas ändern, könne man unter bestimmten Bedingungen Ortsteile oder Schaltbereiche über die kompletten Dunkelstunden hinweg deaktivieren. Aufgrund der gemachten Erfahrungen wird dies aber unter den gegebenen Umständen nicht empfohlen.



Auch die mitunter in Erwägung gezogene „Teilabschaltung“ (z.B. jede zweite Lampe) wird aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen nicht als zielführend erachtet.Anstelle dessen sieht man bei LEW weit mehr Potenzial für die Kommunen bei der Errichtung von PV-Anlagen mit dem Ziel der Eigenbedarfsdeckung auf kommunalen Liegenschaften.