Konzeptstudie zur Hohenfurcher Ortsdurchfahrt

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Über eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wird schon lange gesprochen. Dem Angebot zur Erstellung einer Konzeptstudie stimmte der Gemeinderat trotz einiger die Kosten betreffenden Vorbehalte einstimmig zu. © Ellenberger

Hohenfurch – Wiedereinstieg mit einem Dauerbrenner: Bei der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause ging es erneut um eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Zuge der Ortsdurchfahrt Hohenfurch (B17).

Bürgermeister Guntram Vogelsgesang hatte ans Gremium vorab ein Angebot zu einer Konzeptstudie zugesandt, in dem auch die Arbeitsschritte aufgeführt sind. Es beläuft sich auf 16.300 Euro netto. Grundlage fürs weitere Handeln ist für ihn „dass wir hier in irgendeiner Weise eine bessere Situation haben wollen“. Vorbild sei ihm die neue Verkehrsführung in Bert­holdshofen, wo er über die dortigen Planer recherchiert hatte.



Zunächst stelle sich die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, den Verkehr mittels einer Ortsumgehung komplett aus Hohenfurch herauszubekommen. Gebe es diese nicht, müsse man entlang der jetzigen Strecke Verbesserungsmöglichkeiten prüfen.



„Vielleicht kann man den ein oder anderen Euro sparen“, meinte Gremiumsmitglied Stefan Lukats und hinterfragte einige stark ins Detail gehende Einzelpunkte, die das Angebot enthält. Vogelsgesang sieht eine ausführliche Konzeptstudie aber auch als Argumentationshilfe. Schließlich gehe es um Millionenbeträge. Trotz weiterer eher ablehnender Darlegungen blieb der Bürgermeister dabei, dass auch Alternativen zur Umgehung untersucht werden müssten. Sieglinde Schuster sagte, dass sie zunächst einmal an „der Summe erschrocken“ sei und „was da alles aufgeführt ist“. Deshalb sei auch sie zunächst der Ansicht gewesen, durch Eingrenzungen Kosten zu sparen. Jetzt wolle sie aber wissen, was machbar ist, welche Möglichkeiten geboten sind und was es kostet.



Damit bestünde dann auch Klarheit darüber, ob und wie es weitergeht. Letztendlich zeigten sich dann doch alle Räte mit dem Angebot einverstanden.