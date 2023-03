Krankenhaus Schongau fortan mit Tele-Intensivstation

Von: Rasso Schorer

Die Zusammenarbeit ist in trockenen Tüchern: Claus Rauschmeier (Stellvertretender Geschäftsführer Krankenhaus GmbH), Rick Breunig (Stationsleiter Intensivstation), Dr. Florian Amor (Leitender Oberarzt Intensivstation), Norman Fötzsch (Chief Digital Officer Krankenhaus GmbH), David Barg (Gründer und Geschäftsführer TCC), Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Prof. Dr. Christian Storm (Geschäftsführer und Gründer TCC) und Thomas Lippmann (Geschäftsführer Krankenhaus GmbH) (von links). © Schorer

Schongau – Als sich die Werte des Patienten verschlechtern, reagiert die künstliche Intelligenz zuerst und macht in rund 650 Kilometern Luftlinie Meldung. Wenig später tauschen sich die zwei zuständigen Mediziner aus – einer in Hamburg, der andere vor Ort, in Schongau. ‚Telemedizin‘ lautet das Schlagwort. Das hiesige Krankenhaus arbeitet mindestens für die nächsten zwei Jahre mit dem Unternehmen TCC zusammen für eine permanente Überwachung. „Es ist der nächste Schritt in Richtung Zukunft“, findet Rick Breunig, Stationsleitung der Intensivstation.

Als „Netz“ bezeichnet Krankenhausgeschäftsführer Thomas Lippmann die Tele-Intensivstation. Einen „doppelten Boden“, sieht darin TCC-Geschäftsführer Prof. Dr. Christian Storm. Beide sagen: Für die Patienten der aktuell neun Intensiv- sowie sechs Intermediate Care Betten ergebe sich ein Gewinn an Qualität und Sicherheit. Zusätzlich zu den bisherigen Leistungen, die ausdrücklich nicht angetastet werden sollen.



Auf einer Intensivstation könne alles mögliche passieren, schildert Leitender Oberarzt Dr. Florian Amor. Alltägliches, aber auch Gegebenheiten, die ganz spezifisches Fachwissen und Erfahrung erfordern. Das in großer Breite und Tiefe in einem kleinen Haus vorzuhalten sei freilich schwierig. Jeder Intensivmediziner habe so sein Netzwerk, um gegebenenfalls das Knowhow eines bekannten Kollegen anzuzapfen. Das werde nun erleichtert. „Wir können nun vielleicht Patienten betreuen, bei denen das bisher nicht möglich war“, stimmt Breunig zu.



In Echtzeit fließen die Behandlungsdaten nach Hamburg, viele Tausend pro Tag. Dort werden sie durch die Künstliche Intelligenz gesammelt, aufbereitet und auch analysiert. „Proaktiv“ soll das System Verschlechterungen erkennen können. In der Hansestadt hat zudem ein Team aus Ärzten und Pflegern „in ruhigem Umfeld“ das Geschehen in Schongau im Blick, geht gegebenenfalls ins Gespräch mit dem Personal vor Ort.



Jenes in Schongau sei das erste Krankenhaus mit diesem Grad an Zusammenarbeit mit TCC, erklärt seine Sprecherin Petra Hunger. Wegweisend sei das für Häuser ohne großen Ärztepool im Hintergrund, findet Landrätin Andrea Jochner-Weiß, und ein „unheimlicher Qualitätsgewinn für die Patienten“. In Sachen technischer Störanfälligkeit sei alles für die Sicherheit getan, zudem bleiben alle Daten in Deutschland, verspricht Norman Fötzsch, Chief Digital Officer bei der Krankenhaus GmbH.



Führend und verantwortlich sei freilich stets der Arzt in Schongau, stellt Lippmann klar. „Wir hören ja jetzt nicht auf zu denken“, bestätigt Breunig. „Die Entscheidung trifft der Mensch vor Ort“, stimmt Prof. Dr. Storm zu. Personal entlasten, nicht ersetzen, solle die Tele-Intensivstation, die sein Unternehmen anbietet.



Sehr wohl übernehmen soll das System aber berufsfremde Tätigkeiten und Routinearbeiten abseits der Patienten. „Aktuell ist es so, dass einmal pro Stunde jemand mit einem Kuli vor einem Bildschirm sitzt, Werte abschreibt und diese dann einscannt“, schildert Dr. Amor. „Deutschland im Jahr 2023“, seufzt Lippmann.



Dazu gehört auch der Fachkräftemangel. Dem vorhandenen Personal durch Künstliche Intelligenz und Tele-Intensivstation ein Mehr an ursprünglich angestammten Tätigkeiten am Patienten zu ermöglichen sei das eine. Und auch in der Personalakquise mache sich die Krankenhaus GmbH auf diese Art schick, ist Dr. Amor überzeugt. „Junge Kollegen beruhigt es zu wissen, dass da noch jemand ist.“

24/7 Tele-Intensivstation am Krankenhaus Schongau: Woher stammen die Mittel?

Das Krankenhauszukunftsgesetz fordere eine Digitalisierung. „Das setzen wir hiermit um“, sagt Petra Hunger, Sprecherin der Krankenhaus GmbH. 1,7 Millionen Euro übernimmt der Krankenhauszukunftsfonds des Bayerischen Gesundheitsministeriums, 800.000 der Landkreis. „Das war schon ein Digitalisierungsposten im letzten Haushalt“, erklärt Geschäftsführer Thomas Lippmann. Die Kosten für die nächsten beiden Jahre Zusammenarbeit mit TCC seien so gesichert.

Danach sei hoffentlich bereits so viel vorangeschritten, dass Unterfangen wie die Tele-Intensivstation in Deutschland eher die Regel denn die Ausnahme und entsprechend eingepreist seien. „Digitalisierung ein Pflichtbestandteil“, stellt Stellvertretender Geschäftsführer Claus Rauschmeier klar. „Ansonsten würde es deutlich teurer.“ Im aktuellen Fall habe sich eben noch ein Sahnehäubchen ergeben.

„Die Stroke Unit in Weilheim setzt in Sachen Digitalisierung schon vieles um“, findet Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Dass nun die Schongauer Intensivstation die Zusammenarbeit mit TCC eingeht, sei ein schönes Statement für den Standort, findet Lippmann. Bewähre sie sich erwartungsgemäß, kommt das gegebenenfalls „1:1 auch so in Weilheim.“

Am Folgetag des Pressegesprächs zur Tele-Intensivstation in Schongau wurde bekannt, dass die Geburtenstation am hiesigen Krankenhaus schließen muss.