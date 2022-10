Kritik an Beleuchtung am neuen V-Baumarkt

Von: Johannes Jais

In dunkler Nacht hell erleuchtet: Blick zum großen Baumarkt mit der Waschstraße (rechts). Das Bild wurde abends um neun aufgenommen. © Jais

Peiting – Der neue Baumarkt am Zeißlerweg in leuchtenden Farben – und das nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Das stößt Gemeinderat Andreas Barnsteiner sauer auf. Seinen Unmut darüber brachte er am Schluss der Sitzung am Dienstagabend deutlich zum Ausdruck.

Das große Gebäude – es hat eine Verkaufsfläche von knapp 8.000 Quadratmetern – sei in den vergangenen Tagen ebenso wie die Waschstraße nahezu durchgängig beleuchtet gewesen, kritisierte Andreas Barnsteiner von der Bürgervereinigung. „Und wir reden über Energieeinsparung“, setzte er obendrauf. Das passe nicht zusammen, wenn man woanders diskutiere, ob man bei der Weihnachtsbeleuchtung reduziere oder im Detail überlege, wie viele Kerzen am Christbaum heuer nicht brennen sollen.



Bürgermeister Peter Ostenrieder antwortete darauf, er werde das Thema zur Sprache bringen, wenn das Unternehmen offizielle Gäste zu einem Rundgang einlade. Dieser Termin war einen Tag nach der Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag vorgesehen, bevor am Donnerstag die offizielle Eröffnung stattfand.



Gemeinderat Barnsteiner hat seinen Hof auf dem Plateau zwischen Untereggstraße und Ammergauer Straße. Von dort sieht man hinüber bis zum Ortsrand am Zeißlerweg. Hell erleuchtet ist in seiner Nähe freilich auch ein Industriebetrieb, wo abends noch gearbeitet wird. Gemeint ist das Gebäude der Firma Gaplast.



Michael Deibler (CSU) meinte dazu, das mit der Beleuchtung am V-Baumarkt werde sich noch einpendeln. Zu bedenken ist, dass sich die Kritik auf die Tage – oder besser gesagt auf die Nächte – vor Eröffnung des großen Fachmarktes bezieht. Künftig soll nach Ladenschluss das Licht gedimmt und später ganz ausgeschaltet werden.