Künftig zwei Sportfelder statt Tennisplätzen auf Peitinger Anlage

Von: Johannes Jais

Zukunft als multifunktionales Sportfeld: Zwei der zehn Tennisplätze zwischen Uhrerskreuzweg und Sportstadion sollen künftig anders genutzt werden. © Panthermedia/Rüdiger Rebmann

Peiting – Der Tennis-Boom ist längst vorbei. Zwei der zehn Plätze zwischen Uhrerskreuzweg und Sportstadion sollen künftig anders genutzt werden. Die Idee ist, dort ein multifunktionales Spielfeld herzurichten, das öffentlich zugänglich sein wird. Der Markt Peiting hatte sich 2022 beim Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten dafür beworben, zwei Tennisfelder zu sanieren.

Diese befinden sich auf gemeindlichem Grund und werden für den Spiel- und Trainingsbetrieb des Tennisclubs nicht mehr benötigt. Das Rathaus verweist auf eine Absprache mit TSV-Präsident Günther Neureuther und Tennisclub-Vorsitzendem Christian Freiberger.



Ein Platz soll in ein Spielfeld mit Tartanbelag umgewandelt werden, sodass es z.B. für Fußball oder Basketball genutzt werden kann. Der zweite soll mit Tartanbelag und Linierung so ausgestattet werden, dass dort weiterhin Tennis möglich ist. Zudem sollen beide Plätze durch die gute Situierung direkt am Schulzentrum und am Sportareal vormittags bis 13 Uhr für den Schulsport genutzt werden. Die geplante Anlage mit zwei Tartanplätzen wird so als ideal für den Breitensport gesehen und soll zugleich Angebote durch Vereine oder Schulen ermöglichen.



Zunächst hatten Bund und Land eine hohe Förderung (90 Prozent) in Aussicht gestellt. Man war von 200.000 Euro an förderfähigen Kosten ausgegangen. Die Vorstellung war, dafür beide Tennisplätze sanieren zu können.



Daraufhin hat der Markt Peiting bei einer Firma für Sportanlagenbau eine Kostenschätzung eingeholt. Doch da stellte sich heraus, dass diese für die Sanierung beider Plätze einen Betrag von 390.000 Euro ergab. Schon die Kosten für das multifunktionale Spielfeld belaufen sich auf zirka 200.000 Euro.



Der Förderantrag wurde im Februar bewilligt. Der finanzielle Zuschuss im Investitionspakt bezieht sich nun auf den Umbau eines Platzes in ein multifunktionales Spielfeld. Mündlich wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass noch ein Zuschuss für den zweiten Platz dann möglich wäre, falls Mittel aus dem Fördertopf von anderen Städten und Gemeinden nicht abgerufen werden.



Sportfeld statt Tennisplatz: Stimmen dazu

Die Gemeinderäte haben mehrheitlich dem Vorhaben zugestimmt. Fünf Räte waren dagegen. Thomas Elste (Grüne) sah die Flächenversiegelung kritisch. An gleicher Stelle könne man vielmehr „einen naturnahen Erlebnisbereich“ gestalten. Alfred Jocher (Unabhängige) fragte: „Brauchen wir das unbedingt?“ Peiting habe einen Allwetterplatz, der nicht so intensiv genutzt werde. Zu bedenken gab er, dass die Freifläche am neuen Kindergarten nach dem Aufstellen der Spielgeräte nicht mehr allzu groß sei und der Bereich bei den Tennisplätzen gut genutzt werden könne. Dazu erklärte Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass die Tartanbahn auch für Schulen und Kindergarten geeignet sei, etwa für Ballspiele.



Sportreferent Hermann Mödl (Bürgervereinigung) fand das multifunktionale Spielfeld ebenso wie Alex Zila (Unabhängige) einfach „super“. Er fragte, ob da auch eine Bande montiert werden könne. Dafür sah Norbert Merk (CSU) kaum eine Chance. Der Emissionsschutz werde dann sehr wohl ein Thema, wenn Bälle gegen die Bande knallen.



Marion Gillinger (ÖDP) warb dafür, nur einen Tennisplatz umzubauen. Dem hielt Rathauschef Ostenrieder entgegen, dass er schon versuche, so viel wie möglich an Zuschüssen nach Peiting zu holen. Wenn im Fall einer Förderung das Geld für einen zweiten Platz nicht nach Peiting fließe, dann eben in eine andere Stadt oder Gemeinde.



Herbert Salzmann (SPD) widersprach Jocher. Der Allwetterplatz werde in der Saison „schon genutzt“, z.B. von den Leichtathleten für den Hochsprung. Michael Deibler (CSU) schüttelte wegen der „Riesendiskussion“ den Kopf. Da werde aus „ideologisch verbohrten Gründen“ diskutiert, kommentierte er vorhergehende Wortbeiträge.