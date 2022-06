Kultur und Tourismus in Schongau: Überblick im Stadtrat

Von: Astrid Neumann

Ist auch selbst als Stadtführerin im Einsatz: Tourismus- und Kulturreferentin Kornelia Funke (Mitte). © Tourist Information

Schongau – Über Tourismus und Kultur in Schongau berichtete in der jüngsten Stadtratssitzung Referentin Kornelia Funke. Die Referenten stellen derzeit im Gremium ihre Arbeit der letzten zwei Jahre vor.

„Trotz Corona konnten wir in den letzten zwei Jahren Touristen unsere Stadt und deren Geschichte näherbringen“, führte Funke, die auch Stadt- und Floßbegleiterin ist, in das Thema ein. Hierbei sei große Flexibilität sowie Fach- und Sachkenntnis erforderlich. Der Austausch und Kontakt mit der Leiterin des Tourismusbüros Ursula Diesch sowie mit allen Stadtführern finde nach wie vor statt.



Diskussionsgrundlage seien oftmals Anregungen von Gästen und aus der Bevölkerung, erklärte Funke. „Ich kann immer wieder Anregungen und Informationen mitnehmen in den Stadtrat oder zum Teil sofort in die Tat umsetzen“, erklärte sie. „Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die Positives bewirken.“



Unter anderem habe sie auch bei der Textgestaltung des Audioguides mit Oliver Pötzsch mitgewirkt. Das Ergebnis sei informativ, ansprechend und werde gut angenommen. „Eine absolute Bereicherung für die Gäste unserer Stadt“, so Funke.



Außerdem habe sie sich gemeinsam mit einem Schongauer Bürger, der Stadtverwaltung, dem Bauhof und dem Tourismus für die Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes engagiert. Hier gebe es aber durchaus noch Anregungen und Verbesserungsmöglichkeiten, die ihrer Meinung nach umgesetzt werden sollten.



Das touristische Augenmerk auf die Kneipp-Anlage auszuweiten sei für heuer mit einer neuen Führung geplant. „Diese Anlage sollte auch am Wohnmobilstellplatz intensiv beworben werden“, befand Funke. Weiterhin werde sie sich auch für eine neue Toiletteneinrichtung am Lido, die unter anderem barrierefrei sein sollte, stark machen.



Neben dem Tourismus ist Funke gemeinsam mit Stellvertreter Stefan Konrad auch für die Kultur zuständig. „Corona hat nun die Kultur im Besonderen ausgebremst und deshalb braucht dieser Bereich in unserer Gesellschaft viel Unterstützung und Beachtung in Zukunft“, so Funke im Stadtrat. Besonders hervor hob sie die im vergangenen Oktober veranstaltete Kulturwoche. „Auch über die kleinen kulturellen Angebote in dieser schwierigen Zeit durften wir uns freuen“, blickte sie beispielsweise auf die Konzerte im Klosterhof zurück. Jetzt wo das kulturelle Leben wieder aufblühe, sei jeder gefragt, die Kulturschaffenden zu unterstützen, appellierte Funke.



Neben ihrem Bericht äußerte Funke aber auch noch einen Wunsch im Gremium: „Was für mich wünschenswert wäre, ist die engere Verknüpfung und der Austausch unter uns Referenten hier im Stadtrat.“ Viele Bereiche und Themen würden des Öfteren ineinander greifen. Gemeinsam könne da mehr entwickelt und umgesetzt sowie „breit gefächert kommuniziert werden“, so Funkes Anregung.

Übrigens: Jüngst wurde der Audioguide „Auf den Spuren der Henkerstochter“ auch auf englisch veröffentlicht. Diese sowie die deutschprachige Version finden Sie hier.