Ladendiebe in Schongau ertappt

Von: Rasso Schorer

Der Ladendetektiv erwischte die Männer und übergab sie der Polizei. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Am vergangenen Dienstag gegen 10.45 Uhr fielen einem Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt am Schongauer Wiesenweg zwei Männer auf, die Elektronikartikel aus dem Regal nahmen und diese in ihre Jacken- bzw. Hosentaschen steckten.

Nachdem die beiden Männer die Kasse passierten, ohne die entwendeten Elektronikartikel zu bezahlen, wurden sie von dem Ladendetektiv angehalten und ins Büro gebeten. Bei den beiden Männern konnten Elektronikartikel im Wert von rund 120 Euro aufgefunden werden. Beide wurden der Polizei übergeben. Bei den Männern handelt es sich um einen 33-jährigen und einen 46-jährigen Mann, beide aus Rumänien. Da die beiden keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten sie nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen werden.