Wieder Landfrauentag in Schwabbruck

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Im Beisein von Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher (links außen) stellten sich Kreisrat Michael Marksteiner, die Bürgermeister Manfred Schmid aus Schwabsoien und Georg Saur aus Ingenried sowie der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes in Oberbayern Ralf Huber (von links) den Interviewfragen der stellvertretenden Kreisbäuerin Maria Lidl (rechts außen). © Ellenberger

Schwabbruck – „Für mich ist heute richtig gut leben. Ich freu mich so nach zwei Jahren Zwangspause, Euch alle wiederzusehen“. Unter anderem mit diesen Worten begrüßte Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher die etwa 80 Landfrauen und weitere Gäste zum Landfrauentag im Gasthof Schäferwirt in Schwabbruck.

Christine Sulzenbacher, für die „richtig gut leben“ auch bedeutet, „gute Lebens- und gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen für unsere Bauern“ zu haben hob überdies hervor, dass man beim Landfrauentag stets neue gesellschaftspolitische Themen aufgreife und die Veranstaltungen eine Plattform für Begegnungen und Diskussionen seien. Vor der offiziellen Begrüßung hatten viele der Teilnehmer bereits vormittags an dem von Pfarrer Sebastian Schmidt zelebrierten Gottesdienst in der Kirche St. Walburga und dem anschließenden Mittagessen beim Schäferwirt teilgenommen.



Landfrauentag in Schwabbruck: Über Regionalität

Mit dem seit 2020 im Amt befindlichen Kreisrat Michael Marksteiner und den beiden im gleichen Jahr neugewählten Bürgermeistern Manfred Schmid aus Schwabsoien und Georg Saur aus Ingenried sowie dem Anfang 2021 neugewählten Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes in Oberbayern Ralf Huber stellten sich gleich vier Teilnehmer den Interviewfragen der stellvertretenden Kreisbäuerin Maria Lidl. Bezogen auf das Motto der Veranstaltung wollte diese zuerst wissen, was denn für ihre Interviewpartner „Richtig gut leben“ heißt.



Für Huber muss es dazu vor allem auf der „menschlichen Ebene passen“. Für Saur heißt das „zufrieden zu sein“ und „das Hier und Heute genießen“, aber auch wenn man „mit Feuer und Flamme“ bei etwas dabei ist. Schmid sieht die Work-Life-Balanceals maßgebend an. Nach zwei Jahren Pandemie bedeutet richtig gut leben für ihn auch „lasst uns normal sein“. Und für Marksteiner wiederum gehört dazu auch, „alles im richtigen Maß“ zu haben.



Wo es den Interviewten leicht und wo aber auch schwerfalle, regional zu konsumieren oder viel Wert auf Regionalität zu legen, fragte Lidl weiter. Marksteiner meinte sogleich, dass es ihm beim Metzger leichtfalle, eher schwer aber bei exotischen Sachen. Und er bekannte, dass ihm „normales anständiges konventionell Produziertes oftmals lieber als irgendein Biofirlefanz von sonst wo her“ ist. „Bei Regionalität haben wir alle dasselbe in der Hand“, so Schmid. Und im Winter findet er „Bioprodukte aus fernen Landen“ auch mal lecker. Saur meinte, dass Regionalität ein Überbegriff sei, der schwer definierbar ist. Und er berichtete „Wir haben einen Dorfladen, der regional viele Dinge bezieht. Dort schick ich meine Frau liebend gern hin.“ „Das Wort Regionalität bedeutet sehr viel für die Landwirte“ wusste Huber, der selbst Biobauer ist, zu berichten. Und auch bei ihm im Ort gebe es einen Markt, wo man regional einkaufen kann.



In der letzten Frage stellte Lidl fest, dass der Flächenentzug durch die mitunter großzügig bemessenen Parkplätze bei den – vielerorts oftmals mehreren – Supermärkten den Landwirten ein Dorn im Auge sei und verband damit die Frage „Welche Maßnahmen ergreifen Sie oder Ihre Gemeinde, um möglichst schonend mit Fläche umzugehen?“



Ginge es nach Ralf Huber, könnte man diese Flächen „ganz anders nutzen“ und er hofft auf ein Umdenken in dieser Beziehung. Für Georg Saur stellt es eine schwierige Gratwanderung dar, wenn man einerseits den Bauinteressenten und andererseits auch den Landwirten gerecht werden wolle. Einig waren sich alle darin, dass mit Priorität innerorts freier Raum zum Verdichten genutzt werden muss, bevor nach außen gebaut wird. „Innen vor außen, das ist ganz klar“, brachte es Michael Marksteiner auf den Punkt.



Kraft des Glaubens

Hauptreferentin beim Landfrauentag war Theresa Zettler. Sie vermochte es, den Zuhörern in ihrem geistlichen Referat „Lebe! Liebe! Lobe! Lache!“ die Freude und die Kraft des Glaubens in sehr humoriger Weise nahezubringen und dabei die Teilnehmer sowohl zum herzhaften Lachen als auch zum Nachdenken und ein wenig zum ‚in sich gehen‘ zu animieren. Die mit je einer halben Arbeitsstelle als Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft in Bobingen sowie als Pfarrhausfrau bei Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch tätige Referentin war als zweitjüngstes von sechs Kindern auf dem kleinen Bauernhof ihrer Eltern in Sontheim an der Günz aufgewachsen. In sehr lebendiger und auch überzeugender Weise berichtete sie davon, wie sie von klein auf mithelfen und Verantwortung übernehmen musste und dass das heimische Glaubensleben von jeher von der Feier des Kirchenjahres geprägt gewesen sei. „Arbeit war wirklich das Zentrale als Kind“ und deshalb sei auch „Stallgeruch“ ein häufiger Begleiter gewesen, schilderte sie ihre Kindheit und frühe Jugend.



Ergänzend zu ihren beiden Halbtagestätigkeiten hat Zettler viele weitere Qualifikationen erworben. Unter anderem ist sie seelsorgliche Begleiterin für Traumapastoral und Vergebungsarbeit sowie Trainerin für integrative Gestaltpädagogik und gewaltfreie Kommunikation.



Rückblick

Christine Sulzenbacher ging hernach bei ihrem quasi doppelten Jahresrückblick ganz bewusst nur recht kurz auf die entbehrungsreiche Coronazeit in den letzten beiden Jahren ein. Diese hatten die Landfrauen aber nicht nur mittels Onlineverfahren so gut es eben ging überbrücken können, sondern trotz vieler Einschränkungen und Auflagen auch gemeinsam etwas unternommen. „Wir waren der einzige Landkreis, der in den letzten zwei Jahren seine Ausflüge gemacht hat. Es war zwar anders als sonst, aber doch schön“, erinnerte sie sich noch gut. Ihren Rückblick zu den oft im Freien durchgeführten Aktivitäten hatte sie mit einigen Bildern hinterlegt.



Ehrungen

Kaum anderswo dürften Ehrungen von Landfrauen gebührender und feierlicher begangen werden als beim Landfrauentag selbst. Deshalb wurde auch heuer den beiden neuen Hauswirtschaftsmeisterinnen Daniela Schmölz (27 Jahre) und Sophie Welscher (24 Jahre) durch Christine Sulzenbacher und Maria Lidl eine Anerkennung für ihre im Jahr 2020 und 2021 erfolgreich absolvierte Meisterausbildung zuteil. Auch für die mit dem Rahmenprogramm und der Dekoration des Saals betrauten Landfrauen der Ortsverbände Bernbeuren und Erbenschwang gab es ein Blumengeschenk. Mit der von weiteren Danksagungen begleiteten Schlussrede von Maria Lidl neigte sich ein gelungener und nicht zuletzt dank Theresa Zettler für alle Teilnehmer auch sehr kurzweiliger Landfrauentag seinem Ende entgegen.

2021 hatte der Landfrauentag online stattfinden müssen,2020 hatte es noch in Präsenz in Schwabbruck geklappt.