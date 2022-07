LBV-Naturgruppe sucht engagierte Betreuer für Schongau und Altenstadt

Teilen

Kontakt mit der Natur werde für Kinder immer rarer, schildert der LBV und will Angebote schaffen. © Wolf/LBV

Landkreis – Immer weniger Kinder haben in ihrer Freizeit die Gelegenheit, rauszugehen, im Wald zu spielen, Pflanzen und Tiere kennen zu lernen. Wer eine andere Welt will, fängt am besten bei den Kleinen an, ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) überzeugt und sucht Gruppenleitungen für die Nachwuchsförderung in Schongau und Altenstadt.

„Was gibt es Schöneres, als auf Entdeckungsreise in den heimatlichen Wald zu gehen, Eichhörnchen bei ihrem Flitzen rund um Baumstämme zu beobachten, Laufkäfer zu entdecken, aber auch Fraßspuren an Blättern oder gar einen Fegebaum zu finden“, schwärmt Thea Wolf, die LBV-Regionalbetreuerin für die Jugendarbeit im Landkreis.



Ganz konkret sind bereits Kinder aus Schongau im Alter von vier bis sechs Jahren bei der Naturgruppe angemeldet. Doch dafür braucht es Betreuende. Den Freiwilligen bietet Wolf Unterstützung an.



Wer kennt noch den flötenden Gesang der Singdrossel, obwohl sie oft im Wald zu hören ist und leicht zu erkennen? Wer weiß, warum Spechte beim Klopfen keine Gehirnerschütterung bekommen? Wer findet noch Waldorchideen?



Im Herbst gibt es wieder ein Gruppenleiterseminar. Interessierte erhalten weitere Informationen unter Tel. 08243/3053 oder thea.wolf@lbv.de.