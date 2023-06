LEADER-Förderung für die Baumhäuser am Haslacher See

Teilen

Bei der Förderbescheidübergabe „Baumhäuser Bernbeuren / Wald ist Zukunft“: Elisabeth Gutmann (Geschäftsführerin LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel), Markus Baur (Bewilligungsstelle AELF Kempten), Michael Schilling (Träger Baumhausprojekt), Kirsten Hosse (LAG) und Bürgermeister Karl Schleich (2. Vorsitzender LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel) (v. links). © LAG

Bernbeuren – Das Projekt „Baumhäuser Bernbeuren / Wald ist Zukunft“ erhält 30 Prozent seiner Baukosten und der Innenausstattung sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit zugeschossen – insgesamt knapp 132.000 Euro. Es ist das letzte Projekt in der Region der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel, das noch Mittel aus der LEADER-Förderperiode 2014-2022 erhält.

Im September 2021 war die Idee von drei Baumhäusern am Haslacher See erstmals an dieLAG Auerbergland-Pfaffenwinkel (LAG AL-P) herangetragen worden. Dabei stehen neben den tourismuswirtschaftlichen Aspekten auch die Natur und Landschaft als Existenzgrundlage im Mittelpunkt. Das Projekt soll für den Klimawandel sensibilisieren und aufzeigen, wie unversiegeltes Bauen mit natürlichen Ressourcen gelingen kann. Träger Michael Schilling plant auch Kultur- und Naturangebote. Für Gäste und Einheimische soll ein Ort der Ruhe, Natur und Inspiration entstehen.



Der Lenkungsausschuss der LAG AL-P befürwortete Anfang 2022 das Projekt und gab den Weg für die Förderung frei. Danach waren vor allem schwierige Fragen rund um den Bebauungsplan zu klären. Nicht zuletzt durch die Unterstützung der Gemeinde und des Landkreises liege dieser jetzt vor, teilt Kirsten Hosse von der LAG AL-P mit.



Karl Schleich, Bürgermeister und 2. Vorsitzender der LAG AL-P e.V., freute sich, dass das Projekt umgesetzt werden kann. Die Baumhäuser seien einmalig und innovativ für die Region. Elisabeth Gutmann, Geschäftsführerin der LAG AL-P, unterstrich, dass die Stelzenhaus-Architektur kaum Bodenfläche versiegele und einen innovativen Ansatz für umweltverträgliche Raumsparlösungen aufzeige.



Der Umbau des umgebenden Baumbestandes zu einem „klimafesten“ zukunftsfähigen Wald sowie ein kleiner Lehrpfad sind zwar nicht Bestandteil der LEADER-Förderung, werden aber zeitgleich umgesetzt.