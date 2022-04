Lebensmittelpreise: Nachgefragt bei Metzgerei Filser und dem Fischerhof

Von: Rasso Schorer

Teilen

Für die Kunden des Fischerhofs in Hohenfurch sollen die Preise stabil bleiben. © Fischerhof Hohenfurch/Tobias Fuhrmann

Landkreis – Vieles ist mit vielem verwoben: Das aktuelle Weltgeschehen, vor allem an den Ukraine-Krieg geknüpfte Entwicklungen, führen das vor Augen. Als Reaktion auf den russischen Angriff kletterten auch die Preise an den Tankstellen im Schongauer Land rapide (wir berichteten). Nach dem Lebensmitteleinkauf zeigt der Blick in den Geldbeutel: Dort wird ebenfalls einiges teurer, bisher insbesondere tierische Produkte. Gestiegene Energiekosten, Futter- und Düngemittelpreise schlagen durch. Der Lechkurier/Kreisbote hat sich dazu mit zwei Gesprächspartnern aus dem Schongauer Land unterhalten. Die Situation in ihren Branchen sei für einige Akteure schwierig, schildern Ludwig Filser von der Altenstadter Metzgerei und Jürgen Fischer vom Hohenfurcher Fischerhof. Ihre Einschätzung aber ist klar: Auch in der jetzigen Situation verfährt gut, wer regional handelt.

„Die Supermarktketten haben die letzten eineinhalb Jahre unter extremen Bedingungen Schweinefleisch kaufen können“, schildert Metzger Filser. Nämlich ex­trem billig, 1,25 Euro kostete das Kilo. Die Bauern zahlten drauf. Seine Metzgerei, so Filser, deckelte den Preis mit der Erzeugergemeinschaft bei 1,55 Euro. Das Durchdrücken eines günstigeren Preises sei nicht in Frage gekommen. „Wir brauchen unsere Schweinebauern.“



Diese aber hörten angesichts der wirtschaftlichen Aussichten, erfolgloser Nachfolgersuche oder gestiegenen Auflagen in nicht unbeträchtlicher Zahl auf oder sattelten um, schildert Filser. Das brachte eine Verknappung des Bestands mit sich. Dazu sei gekommen, dass die Großen auf dem Markt ihre Lager lange nicht vollmachten, solange das Fleisch leicht und günstig zu bekommen war. Mit dem Heraufziehen des Ukraine-Kriegs habe sich das geändert. „Da wurde in der Industrie geschlachtet, was ging.“ Die Folge dieser Entwicklungen: kleineres Angebot bei ungebrochen hoher Nachfrage.



Seit den Kalenderwochen sieben beziehungsweise acht stieg der Kilopreis fürs Schweinefleisch beträchtlich, erklärt Filser. Letzten Donnerstag lag er bei 2,10 Euro. Ursächlich sind auch höhere Futtermittel- und Energiepreise. Mitte 2021 kostete das Kilo Jungbullenfleisch 3,40 Euro, nun sind es 6,00.



Weitere Rohstoffe und auch die Wursthüllen sowie Verpackungsmaterial wurden teurer. „Wir haben die Preise in der jüngeren Vergangenheit zweimal erhöht und weitergegeben, was wir weitergeben mussten“, fasst Filser zusammen.



Erfreuliche Vorteile bringe allerdings das regionale Augenmerk seiner Metzgerei. Diese kaufe und verkaufe vor Ort. Das Schlachtvieh an diesem Tag beispielsweise habe vom Stall bis zu seinem Ende 300 Meter zurückgelegt. Geschlachtet, zerlegt und weiterverarbeitet wird im Haus. „Dadurch, dass wir keine großen Liefergeschäfte haben, wirkt sich der hohe Spritpreis quasi nicht auf uns aus.“ Photovoltaik, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung erweisen sich jetzt als richtige Schritte. „Bei Energie und Wärme können wir deshalb noch relativ entspannt sein.“ Bei einigen Kollegen sähe das anders aus.



Doch auch Filsers Kundschaft muss in vielen Lebensbereichen sparen, wenn die Kaufkraft sinkt. Unter anderem an Lebensmitteln. „Es ist eine unglaublich schwierige Situation“, so der Altenstadter Metzger. Sein Motto beim Verzehr von Wurst und Fleisch: lieber weniger, dafür hochwertiger.



„Und es ist wichtig, die Regionalität und die Betriebe hier zu stärken.“ Damit das Weniger an Geld nicht auch noch woanders hin abfließt.



Lieber weniger Wurst und Fleisch, dafür hochwertiger. So empfiehlt es Metzger Ludwig Filser aus Altenstadt. © Filser

Vorteil Regionalität

In vielen seiner Überlegungen rund ums Thema Regionalität sieht sich auch Jürgen Fischer bestätigt. „Wer regional bezieht, kriegt kein Problem; wer aus allen möglichen Richtungen bezogen hat, schon.“ Sein Fischerhof in Hohenfurch gehört seit 20 Jahren der Solidargemeinschaft Weilheim-Schongauer Land an. Die meisten Futtermittel werden selbst angebaut. Das federe die Turbulenzen des Weltmarkts für den Fischerhof und seine Kunden ab, schildert Fischer. Der Rest, wie Soja, Ackerbohnen, Erbsen und Körnermais, stamme aus den nahen Landkreisen Augsburg, Landsberg und Fürstenfeldbruck.



Doch unter anderem, weil die Trocknung dieser Futtermittel Energie benötigt und das wiederum ihren Preis hebt, sind die weltwirtschaftlichen Entwicklungen durchaus auch auf dem Fischerhof spürbar. Und: „In der Vergangenheit wollte keiner wissen, wie viel ‚vor Ort‘ wirklich in Produkten der großen Mischfutterhersteller und den Produkten der Mühlen für die großen Bäckereien und Nudelhersteller steckt.“ Jetzt sehe man: Gar so viel könne es nicht gewesen sein. „Die haben jetzt Angst, dass sie keine Rohstoffe mehr kriegen, greifen alles ab und bringen den Markt durcheinander.“ Veredelungsbetriebe mit viel Zukauf stoßen da auf Probleme, die auch ihre Kunden am Preis spüren.



„Solange wir aber fast alles an Futter selber anbauen und ernten können, sollte alles passen“, hofft Fischer seinerseits auf ausbleibende Unwetter und gute Wachstums­phasen. So dürften die Preise für die Fischerhofkunden, zuletzt im vergangenen Jahr erhöht, stabil bleiben. Seine Tiere bezieht Fischer von regionalen und verlässlichen Direktvermarktern. Dass diese über Preiserhöhungen nachdenken, sei ihm nicht bekannt.



„Dünger brauchen wir fast keinen kaufen, wir nutzen unseren eigenen Mist und Gülle und versuchen, das noch zu verbessern“, erklärt Fischer. Energie, Strom, Kraftstoff hingegen spielen in die Versorgungslage und die Kalkulation hinein. „Irgendwie müssen wir unsere Felder ja bewirtschaften.“



Fischer baut darauf, dass die Menschen bewusst einkaufen. Auch wenn die Regale etwas leerer werden sollten, bleibe dem Verbraucher Fischers Einschätzung nach weiterhin eine sehr große Auswahl. Auch die Möglichkeit, billiger zu kaufen, bestehe wohl immer. Ob das die richtige Herangehensweise ist, das sieht er wie Filser skeptisch.



„Und vielleicht sorgt eine gewisse Verknappung auch dafür, dass nicht mehr so viel im Übermaß eingekauft wird, das dann schlussendlich in der Tonne landet. Das ist nach wie vor viel zu viel.“ Das Motto: Einkaufen, woran wirklich Bedarf besteht. Auch wertiger, auch regional.