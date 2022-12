Lechcafé und -laden: Pächtersuche steht an

Von: Rasso Schorer

Das orange Schild am Eingang sagt es: 20 Prozent auf alles außer Frischeartikel. Denn Pächterin Tanja Jahn hört im Lechcafé und -laden nach nur einem Jahr wieder auf. © Neumann

Schongau – Dass sie sich mehr Kundenzuspruch wünscht, hatte Pächterin Tanja Jahn schon im September klar zum Ausdruck gebracht. Jetzt steht fest: Sie zieht einen Schlussstrich unter Lechladen und -café in der Lechvorstadt. Wie es in den Räumlichkeiten weitergehen soll, umreißt Verpächter Fritz Holzhey, Bauherr der Senioren-Wohnanlage in der Lechvorstadt.

Rein komme zu wenig, raus gehe zu viel. „Ich ziehe jetzt die Reißleine, um nicht in einem Jahr mit einem noch größeren Schuldenberg dazustehen“, fasst Jahn zusammen. „Echt schade, ich habe es mir nicht leichtgemacht.“



„Nicht so angenommen“

Weiterhin sei das Problem, dass Laden und Café „nicht so angenommen“ werden. Daran habe auch der seit September, „zwei-, dreimal“ in Anspruch genommene Lieferservice in die Altstadt nichts geändert. Dieser sollte die dort wohnenden Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, nach der Schließung des Mühlenmarkts mitversorgen (wir berichteten). Dazu kommt es nun nicht mehr. „Die jungen Leute aus dem Neubaugbeiet fahren morgens mit dem Auto vorbei und kaufen dann nach der Arbeit woanders ein“, erklärt Jahn.

Die, die kommen, gehen es spürbar sparsamer an – eine Folge der Energiekrise und Inflation, meint sie, deren Strompreis freilich auch ein Faktor ist. Dass zum Beispiel Kühlung und Beleuchtung zu viel Strom fressen, hatte Jahn schon im September vor der kälteren und dunkleren Jahreszeit geschildert. Auch beim Personal habe sich nicht mehr viel sparen lassen. „Den Nachmittag schafft man allein, vormittags müssen wir hier herin aber zu zweit sein.“



In Rücksprache mit ihrem Steuerberater habe sie recht genau ein Jahr nach der Eröffnung den Entschluss gefasst: Es geht nicht mehr. Gekündigt hat Jahn zum 31. März. Geht es nach ihr, will sie aber schon zum Jahresende zusperren. „Je nachdem, ob der Ausverkauf läuft wie gewünscht.“ Schon jetzt gilt ein 20-prozentiger Nachlass auf alles außer Frischware.



Natürlich gehe es auch nach Jahns Abschied in den Räumlichkeiten weiter, schildert Holzhey. Seinem Wunsch nach solle das möglichst nahtlos klappen. Die Suche nach einem neuen Pächter läuft, binnen einer Woche seien schon zwei lose Interessensbekundungen hereingeflattert.



„Am Konzept festhalten“

Am Gedanken des Ortsteilversorgers und Treffpunkts will Holzhey festhalten. „Ein paar Dinge, die sich nicht so gut entwickelt haben, könnte man ein bisschen anders machen“, schätzt er ein.



In Sachen Nahversorgung sei das Angebot bisher womöglich zu breit gefächert; andere Anbieter sind nicht allzu fern. Schließlich ist der Lech- kein Dorfladen. Brot und Backwaren seien aber gefragt und könnten vielleicht sogar noch mehr in den Mittelpunkt rücken, meint Holzhey, während das weitere Sortiment verschlankt werden könnte – „da ist die Nachfrage zögerlich“, räumt er ein.



In Hinblick aufs Café wünscht sich der Bauherr der Senioren-Wohnanlage in der Lechvorstadt jemanden zu finden, der das „stärker betreibt“. Mit einem Mittagstisch und Brotzeit, „dann könnte hier Bedarf entstehen“. Er sei weiterhin zuversichtlich.