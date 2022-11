Leonhardiritte in Schongau und Rottenbuch

Von: Astrid Neumann

In der Lechstadt steht am heutigen Samstag wieder der traditionelle Leonhardiritt an. © Herold

Landkreis – Es ist gelebte Tradition: die Leonhardiritte und -fahrten rund um den Leonharditag am 6. November. Am Wochenende ist es vielerorts in der Region nun wieder so weit, unter anderem in Schongau und Rottenbuch.

Von frühlingshaften Temperaturen bis Schneegestöber: Die Rosserer in der Region lassen sich für gewöhnlich nicht von den traditionellen Leonhardiritten abhalten. Doch Corona hatte dem Brauch vor zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztes Jahr waren die Ritte nur mit Einschränkungen möglich. Heuer klappt es wieder „ganz normal“.



Festlich geschmückte Pferde und Kutschen zogen schon am vergangenen Wochenende durch Peißenberg. In Wildsteig war eine Woche zuvor bereits zum Traditionsritt geladen worden.



Am heutigen Samstag wird in Schongau Leonhardi gefeiert. Ross und Reiter stellen sich ab 10 Uhr am Frauentor auf. Von dort geht es über den Marienplatz zum Bürgermeister-­Schaegger-Platz. Hier findet auch der Gottesdienst sowie die Pferdesegnung statt. Nach dem Umritt durch die Stadt gibt es noch eine Feier auf dem Platz.



Am eigentlichen Leonhardi­tag am morgigen Sonntag wird in Rottenbuch gefeiert. Dort beginnt die Aufstellung der Pferde ab 8.45 Uhr beim Sportheim. Von dort startet ab 9.30 Uhr der Zug Richtung Fohlenmarktplatz. Hier findet um 10 Uhr der Gottesdienst und die Pferdesegnung statt. Im Anschluss wird noch durch den Ort gezogen.



Am 6. November gibt es außerdem Ritte in Forst und Bauerbach. In Forst findet gegen 10.30 Uhr die Pferdeweihe am Wirtsanger statt. Abends gibt es einen Leonharditanz mit der Musikkapelle. In Bauerbach wird um 9.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche gefeiert, um die die Teilnehmer hernach drei Mal ziehen.