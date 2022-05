Leuchtturm-Projekt von Rotary, Hoerbiger und Kreisbote unterstützt auch 2022 Notleidende

Dank des Leuchtturm-Projektes konnten die beiden Zwillingsschwestern ihre dringend benötigte Reittherapie fortsetzen. © Hoerbiger

Region – Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten bestimmen derzeit unser Leben. Besonders trifft das Menschen, denen es finanziell ohnehin nicht gut geht. Der Leuchtturm, ein gemeinsames Projekt des Rotary Clubs Schongau, Hoerbiger und des Kreisboten, kann bei Notlagen helfen – schnell und gezielt.

Seit drei Jahren setzt sich das Leuchtturm-Projekt für Menschen im Altlandkreis, die unverschuldet in Not geraten sind, ein. Vielen Personen konnte dadurch bereits geholfen werden. So finanzierte der „Leuchtturm“ vergangenes Jahr beispielsweise die Reittherapie für 13-jährige Zwillingsschwestern. Im Jahr 2008 als extreme Frühchen geboren, ist das Leben der zwei Mädchen von vielen kräftezehrenden Behandlungen geprägt. Außerdem müssen die chronisch erkrankten Eltern als Frührentner auf jeden Cent achten. Die Familie wandte sich an den „Leuchtturm“, nachdem Bekannte sie darauf aufmerksam gemacht hatten. Die dringend benötigte Reittherapie der Mädchen konnte so finanziert werden.

Leuchtturm Rotary Schongau © Rotary

An das Leuchtturm-Projekt wandte sich auch eine 80-Jährige, die unverschuldet in Alters­armut geraten war. Infolge der Pandemie fielen geeignete Nebenjobs für die Frau weg. Aus Rente und Reserven allein konnte sie ihren Lebensunterhalt nur mit Mühe bestreiten. Zusätzliche Ausgaben für dringend notwendige Einrichtungsgegenstände waren nicht zu stemmen. „Für mich ist das ein Geschenk des Himmels. Ich kann wieder ruhig schlafen und schaue viel hoffnungsvoller in die Zukunft“, sagt die 80-Jährige. „Der Rat einer Bekannten, beim ‚Leuchtturm‘ anzufragen, war Gold wert. Meine Bedenken, um Hilfe zu bitten, waren rückblickend unbegründet.“

Sind auch Sie in Not geraten oder kennen Sie jemanden, der Hilfe benötigt? Dann melden Sie sich, der „Leuchtturm“ hilft – schnell und unbürokratisch. „Nicht allein mit Geld, sondern vor allem mit Sachleistungen will das Leuchtturm-Projekt auch heuer Hilfesuchenden unter die Arme greifen“, so der Rotary-Präsident 2021/2022 Peter Schöttl.

Sie brauchen Hilfe?

Sie benötigen aufgrund Ihrer geistigen, körperlichen oder seelischen Situation oder Ihrer wirtschaftlichen Lage Unterstützung oder sind unverschuldet in Not geraten und sind im Altlandkreis Schongau zuhause? Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der Unterstützung braucht? Dann melden Sie sich über unser Online-Formular, per Fax, Brief oder E-Mail, indem Sie die aktuelle Situation beschreiben und welche Art von Unterstützung Sie sich wünschen. Welchen Erfolg versprechen Sie sich davon und mit welchen Kosten ist dieser verbunden? Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Füllen Sie bitte einfach das Online-Formular aus und drücken auf „Abschicken“. Sie können sich auch gerne Brief an Kreisbote Schongau, Liedlstraße 11 in 86956 Schongau, per Fax (08861/92144) oder per E-Mail an redaktion-sog@kreisbote.de bewerben.

Wie wir entscheiden?

Ein sechsköpfiges Gremium von Rotary-Club, Hoerbiger und Kreisbote trifft die Entscheidungen nach individuellen Gesprächen mit den Hilfesuchenden.

Sie sind nicht in Not und wollen mithelfen?

Unterstützen Sie mit uns gemeinsam Menschen in unserer Heimat, die auf Hilfe angewiesen sind. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto DE57 7035 1030 0005 2975 51 des Rotary Hilfsfonds unter Betreff „Leuchtturm“ bei der Sparkasse Oberland.