Macher und Gäste erneut begeistert vom Böbing Open Air

Von: Susanne Löw

Erneut „geil“: Die BOA-Macher ziehen ein durchweg positives Fazit. © Kosler

Böbing – Zwei Tage lang wurde der Böbinger Sportplatz wieder gerockt. Wie immer lockte das Böbing Open Air – kurz BOA – zahlreiche Gäste an. Organisiert vom Verein Kunst & Krempel, rund um Tobias Braun, und mit dem ganzen Dorf im Rücken.

„Weil‘s geil ist“, antwortete Tobias Braun im Vorjahr auf die Frage, warum man 2023 zum BOA kommen sollte. Recht hat er behalten. 19 Bands verschiedenster Genres und die Blaskapelle Böbing haben an zwei Tagen den Ort wieder zum Beben gebracht. Braun zieht ein durchweg positives Fazit, ein friedliches Festival liegt hinter ihm und seinem Team. Security und Rotes Kreuz meldeten keine größeren Vorkommnisse. Weder am Festival, noch am Campingplatz, wo hernach noch weitergefeiert wurde.



Circa 3.000 Besucher waren, auf beide Tage verteilt, gekommen um Bands wie Puke, Void of Animus, Naked on the Telephone, April Art oder Jamaram zu hören, zu tanzen und zu feiern – wie immer abwechselnd auf zwei gegenüberliegenden Bühnen. Wie immer war das BOA auch international besetzt, zum Beispiel mit Le Iene aus Ferrara oder Jaya The Cat aus Boston/Amsterdam.



Fehlen durften auch nicht zwei Traditionen: die Blaskapelle Böbing mit ihrem Weckruf durch den Campingplatz und dem anschließenden Frühschoppen und die Beat Bulls, die den Samstagabend beendeten.



Weckruf mit Tradition: Aufstehen, die Blaskapelle kommt. © Löw

Diese Traditionen sind es, die das BOA so besonders machen. Und nicht nur die Besucher, auch die Bands loben das Festival. „Es ist familiär, macht Spaß, alle fühlen sich gut umsorgt und wollen wiederkommen“, so Braun.



Auch kleine Anekdoten hat er zu berichten: „Le Fly aus Hamburg hat es hier so gut gefallen, dass sie sich gefragt haben, warum sie nicht öfters in Bayern spielen. Und dem Schlagzeuger der Band Dust Bolt, die noch vor kurzem auf dem Wacken Festival gespielt haben, hat es so gut gefallen, dass er nicht mit den Band-Kollegen nach Hause nach Landsberg gefahren ist, sondern geblieben ist und sogar beim Aufräumen mitgeholfen hat“.



Auch die Helfer-Crew ist ein Teil des Erfolgskonzeptes: Der Großteil vom letzten Jahr war wieder dabei. Und so ging der Aufbau so schnell, dass das Team schon befürchtete, etwas vergessen zu haben. Aber, so Braun: „So wie es sich der Veranstalter wünscht, so läuft es tatsächlich“.

Im Vorfeld war Braun allerdings nur mäßig optimistisch: Andere Festivals wurden abgesagt, teilweise sogar noch während des Aufbaus. Veranstalter gingen pleite und mussten Insolvenz anmelden, weil der Vorverkauf so schlecht gelaufen ist. Und vor allem die kleinen und mittleren Festivals können das finanzielle Risiko dann nicht tragen. Viele lokale und kleine Bands haben seit Corona finanzielle Probleme. Dazu das regnerische Wetter in den Tagen vor dem Festival und die Bilder von z.B. Wacken im Matsch. Das alles führte zu ein bisschen Magenschmerzen und Zweifeln.



Aber: „Es hat sich nicht nur alles zum Guten gewendet, sondern zum Hervorragenden“. Bleibt noch eine Frage: Warum sollte man 2024 zum BOA kommen? Die Antwort ist klar: „Weil’s geil ist“.