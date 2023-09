Marienheim: Umzug und Aufstockung

Von: Johannes Jais

Wichtiges Ereignis beim Marienheim in Peiting: Der Umzug in den Neubau am Bühlach. © Jais

Peiting – Die Zahl der Bewohner bleibt konstant; aber bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird bis zu 70 aufgestockt: Wenn das Marienheim mit der Sozialpsychiatrie ins neue, 18 Millionen Euro teure Haus am Bühlach umzieht, ist mehr Personal erforderlich. Allein dadurch, dass sich die Anzahl der Wohngruppen bei 66 Bewohnerinnen und Bewohnern von bisher drei nun auf sechs plus einer Vierer-WG verändert, „benötigen wir mehr Menschen, auf die die Dienste verteilt werden“. So schildert es Jörg Reiprich (53), Leiter der Einrichtung. Er antwortet im Kreisboten-Interview auf die Fragen von Johannes Jais.

40 Jahre war das Marienheim im Herzen der Marktgemeinde Peiting, nun steht der Umzug in den Neubau am Bühlach an: Welche Gedanken gehen da einem durch den Kopf?



Jörg Reiprich: Das alte Gebäude war seit etlichen Jahren kein idealer Wohn- und Arbeitsplatz, alleine schon durch die baulichen Gegebenheiten. Wir hatten uns alle damit arrangiert, denn es blieb uns ja auch nichts anderes übrig. Dass wir dennoch sehr gute Arbeit leisten und Erfolge erzielen konnten, erfüllte uns immer mit Stolz. Vielleicht entsteht daraus auch eine Wehmut, die die Kolleginnen und Kollegen spüren. Aber wir freuen uns nun sehr darauf, dass wir für unsere Klientel schöne und helle Einzelzimmer in einem hochfunktionalen und geräumigen Neubau vorhalten können und wir wissen, dass die Grenzen unserer Möglichkeiten deutlich ausgeweitet werden können.

Warum muss der Umzug denn an einem Tag gestemmt werden?



Reiprich: Wir haben eine 24/7-Betreuung, also an allen Tagen rund um die Uhr. Bei einem längeren Umzug müssten sowohl im alten wie auch im neuen Gebäude Dienste abgedeckt werden. Dass der Umzug für Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stressig wird, steht außer Frage. Daher macht es aus unserer Sicht mehr Sinn, diesen Stress an nur einen Tag zu konzentrieren.

Und wann ist dieser Tag X?



Reiprich: Das hängt davon ab, wann das Gebäude alle Abnahmen bestanden hat und betriebsbereit ist.

Wie viele Bewohner haben ein eigenes Zimmer?



Reiprich: Alle 66 Bewohnerinnen und Bewohner haben ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Bad.

66 erwachsene Männer und Frauen leben im Marienheim. Beim Personal sind es 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zahl soll auf 65 bis 70 aufgestockt werden. Was ist der Grund dafür?



Reiprich: Alleine dadurch, dass sich die Anzahl der Wohngruppen bei 66 Bewohnerinnen und Bewohner von bisher drei nun auf sechs plus einer 4er WG verändert, benötigen wir mehr Menschen, auf die die Dienste verteilt werden.

Warum verdoppelt sich die Zahl der Wohngruppen von drei auf sechs? Und warum wird eine Vierer-WG eingerichtet?



Reiprich: Wir wissen, dass kleinere Wohngruppenverbände mit Einzelzimmern für die Rehabilitation unserer Klientel von Vorteil sind. Es ist insgesamt ruhiger, reizärmer, familiärer und übersichtlicher. Die für den Erfolg ausschlaggebende professionelle Beziehungsarbeit kann intensiviert werden. Die Vierer-WG nennen wir das „Verlängerte Dach“. Das ist eine WG, die ganz unterschiedlich belegt werden kann. Menschen, die kurz vor Auszug in eine offene Wohnform stehen, können sich darauf vorbereiten. Sie erfahren dann entweder, dass sie stabil genug sind oder merken, dass sie die engere Anbindung zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern doch noch benötigen. Die kleine WG eignet sich auch dafür, realistische Erfahrungen bezüglich seiner eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu machen, welche dann natürlich reflektiert werden.

Wo kommen denn die Bewohnerinnen und Bewohner her?



Reiprich: Wir haben einen klaren regionalen Versorgungsauftrag, das nehmen wir ernst. Das bedeutet, dass wir vorrangig Klientinnen und Klienten aus dem Regierungsbezirk Oberbayern aufnehmen. Menschen aus anderen Bundesländern nehmen wir nicht auf.

Wie lange bleiben die betreuten Bewohner/-innen im Schnitt?



Reiprich: Im Schnitt bleiben die Klientinnen und Klienten knapp zwei Jahre bei uns wohnen. Wir vermitteln seit Jahren rund 22 Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen. Es gibt aber auch Bewohnerinnen, welche krankheitsbedingt dauerhaft eine beschützende Wohnform benötigen, weil die Orientierungslosigkeit z.B. nicht wieder verschwindet.

Im Marienheim werden Erwachsene aufgenommen, die einen richterlichen Unterbringungsbeschluss haben. Was heißt das konkret?



Reiprich: Menschen im Marienheim haben einen Unterbringungsbeschluss nach Paragraf 1831 im Bürgerlichen Gesetzbuch, also nach dem Zivilrecht. Dieser befasst sich ausschließlich mit der Unterbringung zum Selbstschutz. Unsere Klientel ist also über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage, sich so zu verhalten, dass sie ihre Erkrankung nicht verschlimmern, chronifizieren oder sogar sterben.

Neuer Träger ist seit dem Jahr 2021 die Arbeiterwohlfahrt im Bezirksverband Oberbayern. Für sie ist das Marienheim unter mehr als 20 sozialpsychiatrischen Häusern die einzige geschlossene Einrichtung. Was bedeutet das für Sie?



Reiprich: Die AWO-Bezirksverband Oberbayern ist unser Träger, das ist richtig. Dass wir die einzige geschlossene sozialtherapeutische Einrichtung der AWO sind, spielt dabei keine Rolle. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, egal ob Unterbringungsbeschluss oder nicht, ähnliche Hilfebedarfe. Unser Träger weiß, was er tut und was Klientinnen und Klienten mit Hilfebedarf brauchen: an Ausstattung, Hilfen, Qualität, Haltung etc.

Wo befindet sich die nächste vergleichbare geschlossene Einrichtung?



Reiprich: Die nächsten zwei vergleichbaren Einrichtungen sind in Geretsried „St. Ursula“ und „Haus Gartenberg“.

Wie viele Erwachsene sind im Haus, die das Marienheim nie allein bzw. nur unter Aufsicht verlassen dürfen?



Reiprich: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten und kann sich selbst nach Jahren verändern. Wenn z.B. jemand dauerhaft orientierungslos ist und somit alleine nicht wieder in das Marienheim zurückfinden würde oder sich im Straßenverkehr nicht entsprechend verhält, dass er sich und andere gefährden würde. Ich schätze, das sind nur etwa zehn Prozent unserer Klientel.

Bis zum Neubau war es ein langer Weg über fünf Jahre. Was bleibt aus dieser Zeit besonders in Erinnerung?



Reiprich: Tatsächlich ist mir in Erinnerung geblieben, dass wir alle trotz aller Euphorie und Freude darüber, das Marienheim als Wohn- und Arbeitsplatz mit einem neuen Träger in dieser Größe weiter betreiben zu können, durch das Bürgerbegehren sehr ernüchtert worden sind und vor dem Bürgerentscheid im Sommer 2020 kurzzeitig befürchtet haben, dass unser Wunsch nicht Realität werden würde.

Wann werden Sie die Nachbarn, die das Bürgerbegehren gegen das Marienheim am Bühlach angestrengt haben, aber im Bürgerentscheid dann verloren haben, zu Kaffee und Kuchen einladen?



Reiprich: Es hat letztes Jahr drei „Offene Baubüros“ gegeben. Herr Flickinger, der leitende Architekt, und ich waren jeweils zwei Stunden vor Ort, um Fragen, Ängste und Sorgen aufzunehmen und zu versuchen, mit Antworten abzumildern oder zu lösen. Diese Möglichkeit wurde nicht in Anspruch genommen. Wir haben jetzt am Samstag, 30. September von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür unter dem Motto „Psychiatrie erleben“. Es würde uns freuen, wenn dieses Angebot genutzt werden würde. Grundsätzlich haben wir ein großes Interesse an guten nachbarschaftlichen Beziehungen.