Marita Hagenström über ihren Kampf mit der Depression

Von: Rasso Schorer

Marita Hagenström und ihr Gurt in Orange: Der Karatesport half ihr in ihrer Depression. © Sakugawa

Altenstadt/Schongau - Auf schwierige Jahre blickt Marita Hagenström. Der Grund: Depression. Doch ihr Beispiel macht Mut. Im Fall der 45-Jährigen aus Altenstadt war es der Karatesport, der ihr bei der Wende zum Guten half. Jüngst erreichte sie den Gurt in Orange.

„Vielleicht irgendwann wieder ‚normal‘ arbeiten zu können“ nimmt Marita Hagenström sich ein weiteres Ziel fest in den Blick. Ein Interview, das Betroffene bestärken will.



Frau Hagenström, Anfang 2017 erhielten Sie die Diagnose ‚Depression‘. Wie fühlte sich das in einer ohnehin schon schweren Phase an?

Hagenström: „Meine erste Reaktion war: ‚sch...‘. Glücklicherweise konnte ich die Therapie unverzüglich beginnen. Es folgten Rehas, weitere Therapien und Klinikaufenthalte.“

Wie schnell hat das geholfen?

Hagenström: „Bei mit wandelte sich die Depression vom ständigen ‚Ich muss etwas tun‘ zur völligen Lust- und Antriebslosigkeit. Auch da traf das Sch-Wort meine Situation am besten. Ich habe mich nun fast gar nicht mehr bewegt, lag nur noch rum, hielt das Nötigste der Kinder wegen am Laufen und zog mich fast vollständig zurück. Was Spaß gemacht hat, war Essen. Zumindest anfangs.“

Und dann?

Hagenström: „Immer weniger Bewegung bei gleichzeitig immer mehr Essen gipfelte in meiner persönlichen psychischen wie physischen Katastrophe, die bei 158 Kilogramm Körpergewicht ihren Höhepunkt erreichte. Noch dazu habe ich Medikamente genommen, durch die ich zwar nicht per se zugenommen habe, durch die mir aber jegliches Sättigungsgefühl fehlte. Erst wenn mir fast schlecht war, habe ich aufgehört. Das war wie ein Mechanismus – der Spaß war da schon weg.“

Die Kehrtwende hat dann der Karatesport eingeleitet?

Hagenström: „Überhaupt an Sport zu denken, war mir damals unmöglich. Aber da meine Kinder mit Karate beginnen wollten und sie noch zu jung waren, um alleine zu trainieren, habe ich in den für mich sehr sauren Apfel gebissen und bin mitgegangen. Jetzt musste ich mich bewegen. Und siehe da: Nach drei Monaten Einsteigerkurs hatte ich so viel Freude daran, dass ich weitermachen wollte.“

Doch dann kam Corona.

Hagenström: „Heimtraining, Motivationsschwierigkeiten, Ausreden – der Wiedereinstieg zum Training in der Halle war nun umso schwerer. Sehr oft habe ich Kämpfe mit mir ausgefochten, oft genug habe ich sie verloren und das Training abgesagt. Konnte ich mich dann doch durchringen, ging der Kampf in der Halle weiter: In erster Linie gegen meine Dämonen aber auch mit meinem Körper, der mich mittlerweile so dermaßen einschränkte, dass ich schon fast Angst bekam – vor mir und vor den Blicken der anderen.“

Trotzdem ging es irgendwann aufwärts?

Hagenström: „Mit jedem weiteren gewonnenen Kampf habe ich die Toleranz, Akzeptanz und das Verständnis der Gemeinschaft erfahren. Ich habe begonnen, mich selbst in den Fokus zu rücken und nicht meine Gedanken. Vier Jahre hat es gedauert, bis ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass sich die Therapien, Medikamente und der Sport in einer Gemeinschaft auszahlen.“

Und das hat sie weiter angespornt?

Hagenström: „Dadurch habe ich die Kraft gefunden, meine Lebensweise und Ernährung anzugehen. Nachdem ich über zehn Jahre lang kontinuierlich sechs bis sieben Kilo pro Jahr zugenommen habe, habe ich es mit Intervallfasten erstmals geschafft, mein Gewicht ein Jahr lang zu halten ohne zuzunehmen. Frustriert war ich trotzdem. Nach einem guten Jahr Pause vom Intervallfasten habe ich es dann erneut versucht.“

Dann klappte es besser?

Hagenström: „Schritt für Schritt, ja. Ich habe meinen Alltag geschafft, ohne völlig erschöpft zu sein, bekam meine Ernährung in den Griff und habe den Ehrgeiz gefunden, zum ersten Mal nicht nur mit dem weißem Karategurt zu trainieren.“

Den gelben bekamen Sie dann im Sommer 2022.

Hagenström: „Da war ich völlig überwältigt, die Tränen sind aus mir herausgebrochen. Das wird immer ein besonderer Moment für mich bleiben. Der Gurt ist das Symbol für einen harten, steinigen Weg. Die Zielflagge meiner ersten Etappe. Ich hatte etwas erreicht, was ich mir in den letzten Jahren nie hätte erträumen können. Und vor allem werde ich wieder Ich! Jetzt, nach eineinhalb Jahren Motivation, mehr Lebensfreude und 23 Kilogramm Körpergewicht weniger, strebte ich mein nächstes Ziel an – und das trägt die Farbe Orange!“

Anmeldungen zum nächsten Karate-Einsteigerkurs im September sind unter www.karate-schongau.de, Tel. 08861/3189 oder Tel. 0160/97501210 möglich.

Anlaufstellen bei Depression

Im Gesundheitsamt beziehungsweise über den Sozialatlas des Landkreises werden Selbsthilfegruppen angeboten. Mehr dazu im Internet und www.weilheim-schongau.de/landkreis/gesundheit-im-landkreis/gesundheitsamt/selbsthilfekontaktstelle oder www.sozial-atlas.de