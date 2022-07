Marktbaumeister für Peiting: Christian Hack folgt auf Fabian Kreitl

Von: Johannes Jais

Die Nachfolge von Marktbaumeister Fabian Kreitl ist geklärt: Christian Hack (links) – hier mit Bürgermeister Peter Ostenrieder – übernimmt zum 1. Oktober die Position im Bauamt. © Jais

Peiting – Es wird ein nahtloser Übergang; eine zweijährige Hängepartie wie nach dem Ausscheiden Jochen Rohrmosers bleibt dem Markt Peiting diesmal erspart: Christian Hack (44) wird zum 1. Oktober der neue Chef fürs Bauamt. Er tritt die Nachfolge von Fabian Kreitl an, der seit Dezember 2018 Marktbaumeister ist und zum Jahresende 2022 ausscheidet.

Christian Hack, der mit Frau und Kind in Ingenried zu Hause ist, arbeitet seit 2011 im Marktbauamt Peiting. Er ist Bautechniker. Weil er bereits elf Jahre beruflich bei der Marktgemeinde tätig ist, bezeichnet ihn Bürgermeister Peter Ostenrieder schmunzelnd als „Eigengewächs“.



Der Rathauschef freut sich, dass es zu einem nahtlosen Übergang kommt. Denn Kreitl (28) wird seinen Nachfolger noch mehrere Wochen einarbeiten, bevor er Resturlaub nimmt und zum Jahresende das Bauamt verlässt. Er hatte im Juni angekündigt, dass er zu einem Bauträger im Schongauer Land wechselt. Die Stelle des Bautechnikers, die Hack in den vergangenen Jahren ausfüllte, wird neu ausgeschrieben.

Bürgermeister Ostenrieder hatte nach Kreitls Information zu seinem Weggang wegen der Neubesetzung mehrfach mit Christian Hack gesprochen. Die Marktgemeinderäte haben nun Mitte Juli in nichtöffentlicher Sitzung dem Personalvorschlag zugestimmt.



Christian Hack ist in Ingenried aufgewachsen. Er hatte den Beruf des Maurers gelernt und war dann einige Jahre Geselle. Danach war er acht Jahre bei der Bundeswehr. Nach Praktika bei zwei Firmen machte er den Meister und war ein Jahr bei einer Baufirma beschäftigt.



2011 wechselte er nach Peiting ins Marktbauamt. Wesentliche Aufgaben waren der Gebäudeunterhalt und Neubauprojekte. So ist er zusammen mit Fabian Kreitl präsent, um den Markt Peiting als Bauherrn zu vertreten, wenn zum aktuellen Großprojekt der Kindertagesstätte an der Jägerstraße Gespräche mit Architekten, Fachplanern und Handwerkern anstehen.

Gründlich überlegt

Für die Entscheidung, die Aufgabe des Marktbaumeisters zu übernehmen, habe er sich drei Wochen Zeit genommen, erklärt Hack. Denn damit sei auch die Präsenz bei den Sitzungen des Marktgemeinderates und des Bauausschusses verbunden. Hack weiß um die zeitliche Beanspruchung mit Abendterminen: „Da brauchst du schon den Rückhalt der Familie“.



Er wolle als Marktbaumeister noch die eine oder andere Fortbildung machen, um Wissen aufzufrischen und mehr Einblick in neue Fachgebiete zu bekommen, ergänzt der neue Leiter des Bauamts, zu dem elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören. Wichtig sei, dass alle „im Team agieren“. Das habe bisher funktioniert und werde weiterhin so sein. Der Marktbaumeister ist auch erster Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Bauberatung geht.



Dass Christian Hack ein Praktiker ist, zeigt sich auch daran, dass er daheim beim Hausbau sehr viel selber gemacht hat und dies auch jetzt noch so handhabt. In der Freizeit unternimmt er gern mit der Familie Ausflüge und Wanderungen. Ehrenamtlich engagiert er sich auch im Dorf­leben. Beim Veteranenverein in Ingenried ist er der Vorstand.