Marktplatz Peiting: Beinhofer zum neuen Vorsitzenden gewählt

Von: Johannes Jais

Das neu gewählte Team: Richard Beinhofer, Gabi Fischer, Stefanie Bertram-Kempf, Hans Stöger, Sylvia Hirschvogel, Hannelore Leinauer, Marlies Sesar, Franz Sailer, Markus Obermaier und Christoph Hirschvogel (v. links). © Jais

Peiting – Personelle Veränderungen gibt’s beim Marktplatz Peiting, dem Zusammenschluss von zwei Dutzend Einzelhandelsgeschäften. Richard Beinhofer übernimmt den Vorsitz. Als Vize folgt Gabi Fischer nach.

Der Wechsel erfolgte auf einer Versammlung in der Zechenschenke, genau drei Jahre nach der Gründung des Vereins. Damals hatte sich Johanna Beier – schon 69 Jahre alt – bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen.

„Das Konzept ist aufgegangen“; man sei über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, resümierte Beier. In den letzten drei Jahren habe man „enorme Fördermittel“ in Anspruch nehmen können. Mittlerweile sei der Verein „aus dem Babyalter heraußen“, er könne schon alleine laufen, verglich sie.



Bürgermeister Peter Ostenrieder sprach von „drei turbulenten Jahren“. Einen Verband mit Schwerpunkt Einzelhandel aus der Taufe zu heben, habe sich als richtig erwiesen. Früher war der Gewerbeverband größer; allerdings sei es schwierig gewesen, unterschiedliche Interessen zu bündeln.



„Dem Gesichtsausdruck ist zu entnehmen, dass der Vorgeschlagene nicht ganz überrascht ist“, kommentierte Rathauschef Ostenrieder, nachdem der scheidende Vize Franz Köpf bei den Neuwahlen den Namen Richard Beinhofer als Beiers Nachfolger genannt hatte. Der 50-Jährige, der in Schongau wohnt, erklärte seine Bereitschaft. Zusammen mit seiner Frau Wilma führt er den Laden Heim und Hobby am Hauptplatz, zu dem auch die Postagentur gehört.



Kaum war die Wahl angenommen, da servierte die Bedienung das Schnitzel, das Beinhofer bestellt hatte. Während er zu Messer und Gabel griff, wurde Gabi Fischer zur zweiten Vorsitzenden bestimmt. Sie führt das Fachgeschäft „Kids and Style“ an der Azamstraße. Neu ist auch die Schriftführerin. Stefanie Bertram-Kempf übernahm für Markus Haslauer. Sie ist von der Buchhandlung am Bach bekannt. Kassier bleibt Hans Stöger vom Trachtenhaus. Er berichtete von knapp 5.000 Euro, die im Juli 2023 in der Kasse sind. Die fünf Beisitzer sind Hannelore Leinauer, Marlies Sesar, Sylvia Hirschvogel, Franz Sailer, Markus Obermaier und Christoph Hirschvogel.



Beispiel Füssen

Als Beispiel für einen starken Zusammenschluss führte Richard Beinhofer die Einzelhändler in Füssen an, wo annähernd 100 Mitglieder organisiert sind. „Was die da droben können, können wir genauso.“ Ziel müsse es sein, Peitinger Unternehmen sichtbar zu machen. Die Geschäfte in der Marktgemeinde sollten für Leute jeden Alters präsent sein – vom Zwölfjährigen bis ins Seniorenalter.