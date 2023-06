Mehr Straftaten: Kriminalstatistik 2022 der Schongauer Polizei

Von: Rasso Schorer

53 Fahrraddiebstähle wurden der Polizeiinspektion Schongau 2022 bekannt. 284 Diebstahlsdelikte stellen eine Zunahme von 9,5 Prozent dar. © Symbolfoto: Panthermedia/Andriy Popov

Landkreis – Wie in den vergangenen Jahren könne für 2022 die Sicherheitslage als gut bezeichnet werden. Die Polizeiinspektion Schongau hat die Kriminalstatistik 2022 für ihren 456 Quadratmeter großen und knapp 50.000 Einwohner zählenden Bereich vorgelegt.

Insgesamt wurden die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion zu 4.803 Einsätzen gerufen. Um 6,93 Prozent hat die Zahl vollendeter und versuchter Straftaten, die sie registrierten, zugenommen; nämlich von 1.502 auf 1.615 Delikte. Die Aufklärungsquote sank derweil um 2,1 auf 75,5 Prozent. „Nach dem Aufenthaltsgesetz mussten 25 Straftaten bearbeitet werden“, teilt Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg mit – das seien 21 Vorgänge mehr als im Vorjahr.



917 Tatverdächtige

2022 wurden insgesamt 917 Tatverdächtige ermittelt – darunter 58 Kinder und 141 Jugendliche/Heranwachsende. 710 Tatverdächtige waren Männer, 207 Frauen; 281 waren nicht deutscher Herkunft (30,6 Prozent). 126 (13,7 Prozent) standen bei der Tatbegehung unter Alkoholeinfluss. In ihrer Kriminalstatistik schlüsselt die Polizeiinspektion die verschiedenen Deliktsarten noch weiter auf.



Waren es im Jahr 2021 noch 192 Körperverletzungen, die zur Anzeige gebracht wurden, stiegt diese Zahl um 63 (24,7 Prozent) auf 255. Die gefährlichen und schweren waren da keine Ausnahme; 47 Delikte sind elf mehr als 2021. Im Vorjahr war noch eine erfreuliche Entwicklung festzustellen, die nun aber vorbei scheint und in etwa wieder den Zahlen von 2020 entspricht. Einen wichtigen Grund dafür sieht Kieweg im Wegfall einiger corona-bedingten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Aufklärungsquote betrug 2022 91,8 Prozent.



Auch geklaut wurde mehr: Waren 2021 noch 257 Diebstahlsdelikte zu verzeichnen, so waren es 2022 derer 284 (+ 9,5 Prozent). Die Aufklärungsquote sank um 14,2 auf 38,7 Prozent. Zu Buche stehen je 53 Laden- (+ 20,7 Prozent) und Fahrraddiebstähle (+ 28,3). Die Polizeiinspektion nahm neun Wohnungseinbrüche auf und damit zwei mehr als 2021; fünf davon klärte sie auf. Dreimal schafften es die Täter nicht ins Innere. „Etwas mehr“ zu tun gab es laut Kieweg auch mit 154 Betrugsdelikten und 188 Sachbeschädigungen.



Die Zahl der festgestellten Rauschgiftdelikte sank derweil: 2021 waren 223 zu bearbeiten, 2022 waren es 147 Rauschgiftdelikte. „Wie schon in den letzten Jahren handelte es sich auch im vergangenen Jahr beim Großteil der Verstöße um den Besitz oder den Handel mit Cannabisprodukten“, so Kieweg. „Allerdings konnte in letzter Zeit auch vermehrt Amphetamin sichergestellt werden.“ Delikte der Rauschgiftkriminalität werden überwiegend durch die Kontrolltätigkeit der Polizei bekannt.



Im Vergleich sicher

Weil die bloße Zahl an Straftaten im Vergleich mit anderen Polizeiinspektionen noch wenig aussagt – schließlich unterscheiden sich deren Bereiche unter anderem in Größe und Einwohnerzahl – wird die sogenannte Häufigkeitszahl ermittelt; also die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner. Bei dieser stehe das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd gut da, bewertet Kieweg dessen Marke von 3.626 – Schongau ordnet sich hier mit 3.230 sogar noch besser ein.