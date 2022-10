Mehr Zuschuss für Schongauer Sommer?

Von: Astrid Neumann

Feuer war in der Diskussion um einen höheren Zuschuss für den Schongauer Sommer. Das Thema wurde auf kommenden Dienstag vertagt. © Schorer

Schongau – Einen Antrag auf einen städtischen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für die Durchführung des Schongauer Sommer muss Vorstand Manfred Wodarczyk erneut begründen. Das Thema steht bereits in der nächsten Stadtratssitzung am kommenden Dienstag auf der Tagesordnung.

Der beantragte Zuschuss liege damit um 5.000 Euro höher als der jeweils in den letzten Jahren gewährte, führte Bettina Schade, Geschäftsleiterin im Rathaus, aus. Eine Begründung für die beantragte Erhöhung liege nicht vor, sagte sie in der vergangenen Stadtratssitzung Anfang Oktober.



Wodarczyk könne das ja hier vortragen, regte Gregor Schuppe (ALS) an. Der Schongauer Sommer-Vorstand hatte im Zuschauerbereich Platz genommen. Er sei schon ein Freund von Schriftlichem, warf Bürgermeister Falk Sluyterman ein. „Warum wurde das nicht gemacht?“ Immerhin sei zum ersten Mal Eintritt verlangt worden, trotzdem solle der Zuschuss erhöht werden, so der Rathauschef.



Erst am Freitag vor der Sitzung am Dienstag sei man mit den Finanzen fertig geworden, rechtfertigte sich Wodarczyk daraufhin. Als Begründung für den höheren Zuschuss sagte der Vorstand, es seien rund ein Drittel weniger Einnahmen zusammengekommen. Zudem seien wichtige Sponsoren abgesprungen. Nächstes Jahr soll außerdem wieder ein Theater stattfinden. 260.000 Euro habe Theater und Markt 2019 gekostet. „Ich reiß mir den Arsch auf dafür“, wurde Wodarczyk deutlich. „Jetzt verlange ich einmal 5.000 Euro“, verwies er darauf, dass allein die Toilette 4.500 Euro koste. Er gehe so viel in Eigenleistung.



„Passt nicht zusammen“

„Sie waren jetzt erst beim Steuerberater und haben den Antrag aber schon am 17. September gestellt“, entgegnete das Stadtoberhaupt. Das passe für ihn nicht ganz zusammen, so Sluyterman weiter. „Da hätte ich ein wenig mehr Aufwand erwartet.“



Hans Rehbehn (CSU) machte schließlich den Vorschlag, die Diskussion jetzt zu schließen und darauf zu warten bis etwas Schriftliches vorliegt. Auch Fraktionskollege Oliver Kellermann sprach sich dafür aus, den Tagesordnungspunkt zu verschieben und würde gerne eine Gewinn- und Verlustrechnung sehen.



Einstimmig einigte sich der Stadtrat darauf, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Dieser soll nun in der Sitzung am kommenden Dienstag, 18. Oktober, erneut behandelt werden. Die Sitzung findet im Ballenhaussaal statt und beginnt um 19 Uhr.